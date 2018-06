Elle a ainsi devancé le libéral Pierre Leroux, qui a obtenu 32,1 % des votes, et la néodémocrate Bonnie Jean-Louis, qui a conquis 21,8 % des électeurs. Pour le Parti vert, Daniel Reid a de son côté obtenu 2,9 %.

Mme Simard remplace ainsi le libéral Grant Crack, qui ne s’était pas représenté.

La nouvelle élue était jusqu’à aujourd’hui conseillère municipale. Elle possède un diplôme en droit de l’Université d’Ottawa.

Les résultats dans Glengarry—Prescott—Russell ont été annoncés environ une heure et demie plus tard que dans la majorité de la province. Un problème d'ordre informatique a causé un retard d'environ une heure et demie en matinée au bureau de vote de Limoges, si bien qu'Élections Ontario a décidé de prolonger son ouverture jusqu'à 22 h 30.