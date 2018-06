Le travail de quatre bénévoles a permis au CHUS d'acquérir, en mars dernier, deux nouveaux appareils qui permettent plus de précision lors des chirurgies spinales. Acquis au coût de 1,5 million de dollars en mars, la nouvelle table opératoire et l'appareil d'imagerie médicale facilitent le travail des spécialistes et améliorent la qualité des chirurgies de la colonne vertébrale. Un reportage de Timothé Matte-Bergeron