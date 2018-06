Elle est suivie par la néo-démocrate Lyra Evans, qui obtient pour l'instant 29,9 % des votes, et le progressiste-conservateur Fadi Nemr, qui a conquis 21 % des électeurs. Pour le Parti vert, Sheilagh McLean a de son côté obtenu 4,5 % des voix.

Mme Des Rosiers a fait un discours vers 22 h 15. Elle a commencé par féliciter les autres candidats, reconnaissant la bonne campagne qu'ils ont menée. Elle a ensuite remercié les bénévoles. Elle s'est finalement adressée à ses électeurs.

« Merci à mes électeurs, je ne vous décevrai pas. Je vais continuer à donner à Ottawa—Vanier tout ce que j’ai. Toutes mes habiletés, tout mon cœur et toutes mes énergies », a-t-elle déclaré, soulignant qu'elle allait représenter tous les citoyens de sa circonscription, même ceux qui n'ont pas voté pour elle.

L'élue s'est dite triste de voir autant de collègues « talentueux » ne pas être élus. Des scènes de réjouissance ont eu lieu vers 21 h 50 lorsque la députée libérale fédérale Mona Fortier a annoncé sa victoire lors du rassemblement de ses partisans.

Je suis très fière de sa campagne, du fait qu’elle a démontré qu’elle pouvait faire le travail pour représenter les gens d’Ottawa-Vanier. Mona Fortier, députée libérale fédérale d'Ottawa—Vanier

Le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, était aussi présent. Il a dit croire que Mme Des Rosiers pourrait bien défendre les intérêts des citoyens, même dans l'opposition.

Début du graphique (passez à la fin) La députée @MonaFortier annonce la victoire de @ndesrosiers #iciottgat #ONelxn pic.twitter.com/XD0cNz46jT — Estelle Côté-Sroka (@Estelle_RC) 8 juin 2018 Fin du graphique (passez au début)

La libérale est l’un des trois candidats de son parti à être élus jeudi dans la région d'Ottawa et de l'Est ontarien. Marie-France Lalonde est réélue dans Orléans et John Fraser est réélu dans Ottawa-Sud.

Mme Des Rosiers a été élue pour la première fois en novembre 2016 lors d’une élection partielle. Elle a occupé, du 17 janvier 2018 au 8 mai 2018, le rôle de ministre des Richesses naturelles et des Forêts.

Elle est à l’origine du projet de loi sur la reconnaissance du caractère bilingue de la Ville d’Ottawa, adopté en décembre 2017. Elle était également la seule candidate francophone dans cette circonscription, où 30 % des résidents sont francophones.