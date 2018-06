L'annonce de ce nouvel album a été faite le jour qui aurait marqué le 60e anniversaire du regretté chanteur, le 7 juin.

Warner Bros. a révélé que l'album Piano & A Microphone 1983, conservé dans la voûte des enregistrements de Prince, serait disponible sur CD, sur disque vinyle et en format numérique dès le 21 septembre.

Selon la maison de disques, on pourra entendre Prince travailler sur neuf chansons lors d'une répétition privée enregistrée dans son ancien studio personnel, aujourd'hui démoli, à Chanhassen en banlieue de Minneapolis.

Parmi les pièces qu'on pourra entendre sur l'album, on note 17 Days, A Case of You de Joni Mitchell, Strange Relationship, International Lover et la classique Purple Rain, chanson thème du film à succès du même nom paru en 1984 et mettant en vedette Prince lui-même.

Une interprétation du chant religieux Mary Don't You Weep sera aussi incluse sur l'oeuvre posthume.

Prince est mort en 2016, à l'âge de 57 ans, d'une surdose accidentelle de fentanyl à son complexe de studios d'enregistrement Paisley Park à Chanhassen.