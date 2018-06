M. Bisson a été élu pour la première fois en 1991. Il était le député de Timmins—Baie James et avait choisi de se présenter dans la circonscription urbaine plutôt que dans la nouvelle circonscription majoritairement francophone Mushkegowuk—Baie James

Un contenu vidéo est disponible pour cet article La soirée électorale en direct

Michael Mantha réélu dans Algoma—Manitoulin

Le néo-démocrate obtient un 3e mandat. Il avait remporté facilement en 2014.

Avant d’être député provincial, M. Mantha avait travaillé au bureau de circonscription de la l’actuelle députée fédérale dans Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, Carol Hughes



Glenn Thibeault défait dans Sudbury

Jamie West a réussi à reprendre Sudbury pour le NPD, qui avait été tenu brièvement par Joe Cimino en 2014. M. Cimino avait démissionné quelques mois plus tard pour des raisons de santé.

Le nouveau député du NPD dans Sudbury, Jamie West Photo : Radio-Canada/Samantha Samson/CBC

Il a défait le ministre de l’Énergie, Glenn Thibeault, qui avait été élu en 2015 lors de l’élection partielle.

Fin 2015, Andrew Olivier avait allégué que les libéraux lui avait promis un poste au sein du parti s’il laissait sa place à Glenn Thibeault, dans ce qu’on a appelé le Sudburygate.

Michael Mantha réélu dans Algoma—Manitoulin

Le néo-démocrate obtient un 3e mandat. Il avait remporté facilement en 2014.

Avant d’être député provincial, M. Mantha avait travaillé au bureau de circonscription de la l’actuelle députée fédérale dans Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, Carol Hughes

France Gélinas est facilement réélue dans Nickel Belt

La porte-parole en matière de santé du NPD obtient un quatrième mandat, avec une confortable avance.

France Gélinas, NPD, ré-élue Photo : Radio-Canada

En 2014, elle avait obtenu 40,74 % que son plus proche poursuivant.

Le NDP détient la circonscription Nickel Belt depuis 1971.

Le NPD remporte l'élection dans Timiskaming—Cochrane

Le député sortant John Vanthof continuera de représenter les citoyens de cette circonscription du Nord-Est. Il s'agit de son 3e mandat.

Les conservateurs gardent le contrôle de Parry Sound—Muskoka

Le député sortant Norm Miller (PC) a été réélu dans Parry Sound—Muskoka. Cette circonscription est un château fort conservateur depuis de nombreuses années. Le secteur de Parry Sound est représenté par les progressistes-conservateurs depuis 1948.

Les résultats pour la région seront mis en ligne au fur et à mesure qu’ils seront rendus disponibles.

Le bureau de scrutin de Grassy Narrows dans la circonscription Kiiwetinoong restera ouvert jusqu’à minuit, heure locale, en raison de retards plus tôt dans la journée.

Aucun résultat ne sera communiqué pour cette circonscription avant 1 h du matin.

Début du graphique (passez à la fin)

Fin du graphique (passez au début)

Qui sera le premier député de Mushkegowuk—Baie James

Les trois principaux partis présentent des résultats francophones dans la nouvelle circonscription.

Le candidat conservateur André Robichaud. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard



Le candidat conservateur prévoit une course serrée : « On se le cache pas, c’est une circonscription NPD, on est préparé.

Mais on a cogné à toutes les portes à Fauquier, à Smooth Rock, à Moonbeam. »

Il fait face au président de la section locale des Métallos, Guy Bourgouin, et au libéral Gaëtan Baillargeon, originaire de la Première Nation de Constance Lake.

Les ministres

Dans Thunder Bay—Supérieur-Nord, le ministre du Développement du Nord et des Mines, Michael Gravelle, brigue un septième mandat.

Il représente la circonscription depuis 1995.

Son collègue Bill Mauro, ministre des Affaires municipales, tentera de conserver son siège dans Thunder Bay—Atikokan, qu’il détient depuis 2003.

Les ministres sortant Michael Gravelle et Bill Mauro représente la région depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Dans Sudbury, le ministre de l’Énergie Glenn Thibault sollicite un deuxième mandat. Il avait été élu lors d’une élection partielle en 2015.

Fin 2015, Andrew Olivier avait allégué que les libéraux lui avait promis un poste au sein du parti s’il laissait sa place à Glenn Thibeault, dans ce qu’on a appelé le Sudburygate.

Lutte serrée pressentie dans Sault Ste. Marie

Le député sortant, le conservateur Ross Romano, a été élu en 2017 à la faveur d’une élection partielle, avec 40 % des votes. Il s’agissait alors d’un gain aux dépens des libéraux.

Ross Romano, le député sortant conservateur dans Sault Ste. Marie Photo : CBC/Erik White

Il essayera d’obtenir un premier mandat complet.

Il a reçu l’appui du syndicat local des Métallos, qui soutient pour la première fois depuis 1961 un candidat d’un autre parti que le NPD.

Greg Rickford tente un retour en politique

L’ancien ministre fédéral, dans le gouvernement Harper, tente de se faire élire dans Kenora—Rainy River.

Greg Rickford a représenté Kenora à la Chambre des commnues de 2008 à 2015. Photo : Parti progressiste-conservateur Ontario

Il fait face à Glen Archer du NPD qui tentera de conserver le siège qui était détenu par Sarah Campbell depuis 2011 et Karen Kejick, une femme originaire de la Première Nation, Shoal Lake 39 qui défend les couleurs des libéraux.