Un texte de Michel Charron

L'UniThéâtre est le résultat de la fusion en 1992 du Théâtre français d'Edmonton, qui faisait principalement du théâtre communautaire, et du Théâtre Boîte à Popicos, qui faisait principalement du théâtre pour jeune public.

C'est un comité des sages qui, au début des années 90, avait été mandaté pour unir les forces des théâtres existants, à la lumière des sources de financement qui diminuaient et des tensions qui existaient entre les troupes de théâtre francophone de la capitale albertaine.

Ce parcours d'un quart de siècle s’est écrit grâce à quatre directions artistiques qui ont su chacune laisser leur marque indélébile.

Guylaine Normandin, 1992-1996

Guylaine Normandin fut la première directrice artistique de ce nouveau théâtre francophone à Edmonton.

C’est sur ses épaules que retombait la responsabilité de développer les nombreux mandats du nouvel organisme né au début des années 90.

Sous son administration, on se souviendra que des productions ont dû être présentées sur d’autres scènes avant la construction de La Cité francophone qui allait abriter le théâtre de L'UniThéâtre.

C'est Guylaine Normandin qui a signé, entre autres, la mise en scène de La Locandiera de Goldoni, qui a été présenté au théâtre Varscona en septembre 1993.

Daniel Cournoyer, 1996-2011

De 1996 à 2011, ce fut au tour de Daniel Cournoyer d'occuper le poste de directeur artistique de L'UniThéâtre. Il succédait à Jean-Pierre Gonthier, resté en poste seulement quelques mois en 1996.

Daniel Cournoyer n'était pas un nouveau venu dans la compagnie car il avait occupé le poste de directeur administratif dès les premiers mois de la création du nouveau théâtre.

Au fil des ans, L'UniThéâtre, maintenant installé à La Cité francophone, a pu professionaliser ses installations, sous la direction de Daniel Cournoyer et son équipe. Sur cette nouvelle scène, des créations franco-albertaines ont vu le jour.