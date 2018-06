Cette première manifestation à laquelle participent une quarantaine de groupes et organismes communautaires s'est mise en branle vers 18 h.

Les marcheurs, qui ont remis leur itinéraire, vont emprunter le chemin Sainte-Foy, l’avenue Cartier, la Grande Allée pour terminer près de l’Assemblée nationale en face du Centre des congrès où se trouve le centre des médias pour le G7.

Les raisons de manifester sont multiples. Des manifestants dénoncent notamment le caractère antidémocratique et le manque de transparence du sommet de même que les sommes qui y sont investies, affirme Alice-Anne Simard, co-organisatrice de la manifestation.

« On est contre cette rencontre. On croit que ces sommes exorbitantes, 600 millions, qui ont été investies auraient dû être investies ailleurs, notamment dans les services publics, les programmes sociaux, et les impacts auraient été bien meilleurs. »

Surveillance policière

La marche se tient sous haute surveillance policière. Sans préciser le nombre d'agents sur place, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) indique que son corps policier est constitué de 1000 personnes.

La police de Québec affirme d’ailleurs être fin prête pour les trois manifestations prévues lors du G7, y compris celles de vendredi pour laquelle l'itinéraire n'est pas encore connu.

D'autres manifestations sont aussi prévues, mais de moindre importance, assure l'inspecteur Réjean Pleau

« Tout ce que vous devez savoir, c’est qu’on est prêt, puis lorsqu’il y aura des manifestations, il va y avoir des équipes en nombre suffisant pour les encadrer et encore une fois, c’est la protection des gens, des biens, et on veut que les gens puissent manifester de façon pacifique. »

Le SPVQ travaille en collaboration avec les responsables de la manifestation | Le dialogue se poursuivra aussi pendant et après la manifestation. L'itinéraire a été donné.

La majorité des organisateurs ont fourni les trajets de leur manifestation. Le niveau d’alerte demeure modéré, selon les autorités policières.