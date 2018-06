Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Dellen Millard et Mark Smich purgent déjà une peine consécutive de 25 ans de prison pour les meurtres de Laura Babcock en juillet 2012 à Toronto et de Tim Bosma en mai 2013 à Ancaster.

Smich n'est toutefois pas accusé du meurtre de Wayne Millard qui a été retrouvé mort dans le bureau de sa résidence dans l'ouest de la métropole le 29 novembre 2012.

Au décès de M. Millard, son fils unique Dellen est devenu le seul héritier de l'empire familial d'aviation MillardAir.

Wayne Millard était propriétaire d'une compagnie d'aviation. (archives) Photo : Rob Seaman

À l'époque, la police avait conclu au suicide, mais elle avait rouvert son enquête après le meurtre de Tim Bosma.

Marlena Meneses a affirmé à la barre qu'elle connaissait peu Wayne Millard, qu'elle ne lui parlait que par politesse, lorsque Dellen l'invitait avec Mark Smich dans son manoir de la promenade Maple Gate à Etobicoke.

La femme de 24 ans a néanmoins précisé qu'elle ne l'a jamais vu ivre ou en train de boire lorsqu'elle séjournait chez les Millard, où elle faisait la fête avec Dellen Millard et Mark Smich.

Marlena Meneses a ajouté qu'elle a vu un jour un revolver posé sur le lit de Dellen lorsqu'elle est passée devant sa chambre. « Un vieux revolver classique argenté avec une crosse en bois », s'est-elle souvenue.

Elle a en outre souligné que Dellen Millard leur avait dit qu'il n'aimait pas la façon dont son père gérait l'entreprise et qu'il préférait la manière dont son grand-père Carl Millard la dirigeait depuis sa création.

Début du graphique (passez à la fin) Dans le box des accusés, Dellen #Millard est en train d’écrire sur son ordinateur portable, tout en écoutant le témoignage de Mlle Meneses. Il affiche toujours un sourire narquois. C’est cette fois un procès devant juge seulement. Dellen est défendu par l’avocat de son 1er procès — Jean-Philippe Nadeau (@jpnadeau_cbc) June 7, 2018 Fin du graphique (passez au début)

La Couronne a soutenu, en négligeant de préciser toute date dans le temps, que Mark et Marlena ont laissé un soir Dellen Millard près d'un dépanneur, la seule fois où le Torontois était allé les voir à Oakville, parce qu'il leur avait dit qu'il avait un rendez-vous avec une fille.

La procureure Jill Cameron a ainsi laissé entendre que c'est la soirée durant laquelle l'accusé est retourné chez lui pour assassiner son père dont le corps a été retrouvé à côté d'une arme à feu, laissant croire ainsi au suicide.

La Couronne n'a jamais expliqué le mobile du meurtre ni détaillé sa démarche, puisqu'elle n'a présenté aucun réquisitoire à l'ouverture du procès le 31 mai.

Mark Smich (archives) Photo : Facebook

On comprend néanmoins dans l'interrogatoire de son témoin que Dellen Millard s'est servi de Mark Smich et de Marlena Meneses comme alibi le soir où il les a quittés pour retourner chez lui dans le but allégué de tuer son père.

Bombardée de questions lors de son contre-interrogatoire, Marlena Meneses n'a toutefois jamais été en mesure de replacer la mort de Wayne Millard dans le fil des événements, parce qu'elle était trop intoxiquée, selon la défense.

Me Pillay a tenté de démontrer que Wayne Millard était suicidaire comme l'avait bien conclu la police à l'époque. Marlena Meneses a reconnu que le père de Dellen était souvent malade. « Il marchait difficilement, il se déplaçait parfois en fauteuil motorisé, il sentait mauvais et il restait parfois à la maison en pyjama. »

Dellen Millard, son avocat, Ravin Pillay, la juge Maureen Forestell, une témoin, et la procureure Jill Cameron. Photo : Radio-Canada/Pam Davies

Meneses a précisé qu'elle ne savait pas ce que la victime faisait à la maison lorsqu'elle séjournait chez les Millard, parce qu'il était souvent dans sa chambre ou dans son bureau. « Je demeurais dans la maison indépendante attenante à la piscine ou encore dans le sous-sol de la résidence. »

La défense l'a fait passer pour une menteuse qui s'est contredite dans ses déclarations à la police et qui a menti sous serment lors des deux premiers procès de son client. Elle lui a d'ailleurs rappelé son passé difficile pour mieux la discréditer dans ce procès sans jury.

Marlena Meneses a reconnu qu'elle était jeune et immature à l'époque, qu'elle avait quitté la maison à cause de la relation antagoniste avec son beau-père, que son précédent petit ami abusait d'elle, qu'elle se droguait lorsqu'elle a rencontré Mark Smich et qu'ils ont continuaient à consommer de la drogue ensemble et à en vendre à leurs connaissances.

« J'avais pris de mauvaises décisions au sujet de ma vie », a-t-elle reconnu, en disant qu'elle ne mentait pas cette fois.

Me Pillay lui a alors servi un avertissement en lui rappelant qu'il est contraire à la loi de se parjurer à la barre d'un procès. Il a alors mis en doute le fait qu'elle n'ait vu qu'une seule fois le revolver argenté en question.

« Ce n'était pas la première fois que vous le voyiez dans la chambre de Dellen, vous vous en êtes servi sur la ferme de Dellen Millard [à Ayr, NDLR] par la suite », s'est-il écrié dans le prétoire.

Marlena Meneses a toutefois répété à maintes reprises qu'il s'agissait d'un autre revolver, entièrement noir, et qu'elle ne s'en était servi qu'une seule fois en tirant sur des arbres, parce qu'elle avait toujours voulu manipuler une arme à feu.