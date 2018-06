Dès le 13 juin, les six musiciens revisiteront des succès québécois et canadiens sur la scène The Mills Stage, située dans le parc de Walt Disney en Floride.

Le groupe mélange les performances vocales et acrobatiques tout en mariant les mélodies du violon, de la contrebasse, du banjo, de la guitare et des percussions.

Ils performeront cinq jours par semaine et jusqu'à cinq fois par jour.

Le projet d'aller jouer à Epcot est né presque en même temps que le groupe. Donc pour nous, aller jouer là-bas, c'est comme un peu un laboratoire où on va tout mettre en place musicalement ce qu'on a créé depuis plusieurs mois. Marie-Noëlle Claveau, chanteuse

Le directeur musical de la formation, le violoniste Sébastien Savard, sera également accompagné de Pascal Beaulieu, David Simard, Benoît Girard et Charles Gagnon-Gilbert.

Certains membres ont fait partie du Cirque du Soleil et de l’émission British Got Talent.

Blueberry Grass Band prévoit une tournée québécoise et un album pour 2019.