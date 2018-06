Un texte d’Édith Drouin avec les informations d’Isabelle Damphousse

Radio-Canada a appris mercredi qu'en moins de deux semaines, 14 patients d’une aile du CHSLD de Rimouski avaient été infectés par un virus nommé métapneumovirus. La moitié de ces patients ont succombé au virus.

Le CISSS soutient que la direction de l’établissement a confiné les patients infectés, nettoyé leurs chambres trois fois par jour et qu’elle a demandé à son personnel d'utiliser des gants, un masque et une blouse au contact des personnes malades.

Mais la réalité est toute autre, selon Johanne Campagna, présidente de la section locale du SCFP qui représente les préposés aux bénéficiaires de l'établissement.

Elle affirme que l’établissement n’a confiné aucun patient et que des préposés à l’entretien ménager supplémentaires n'ont pas été appelés en renfort pour désinfecter les chambres plusieurs fois par jour.