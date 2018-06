Le plan initial était d’assurer une transition complète entre les anciens modes de paiement et la carte Presto avant la mi 2017. Brad Ross, porte-parole de la Commission de transport de Toronto ( CTT ), a indiqué qu'elle n’avait pas d'autre choix que d’attendre que les billets à trajet unique soient disponibles avant d’éliminer les paiements par jetons et par les anciens billets.

Une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de boîtes pour les jetons et anciens billets dans les stations et les gens qui souhaitent acheter un billet à trajet unique pourront le faire à une des bornes de vente.

L’utilisateur qui paie en liquide pourra aller mettre son argent dans la borne et recevoir une version papier de la carte Presto qui lui permettra de rentrer dans la station. Brad Ross, porte-parole de la Commission des transports de Toronto

La CTT installe présentement des bornes de paiement Presto dans les autobus, les tramways et dans chaque station de métro.