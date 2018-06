Un texte de René Saint-Louis, journaliste à l'émission Le 15-18

C'est sur sa page Facebook que l'Académie Centennial a annoncé son déménagement prochain sur le site du Grand Séminaire de Montréal.

Cette école secondaire privée s'installera dès 2019 dans l'aile ouest du bâtiment patrimonial, qui devra d'ici là être rénovée. Une entrée indépendante sera aussi percée dans le mur qui donne sur la rue Sherbrooke.

L'Académie Centennial offre un cheminement particulier aux élèves atteints de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), de dyslexie, d'autisme et de trouble du langage. La formation est offerte en anglais ou en français. Une fois le niveau secondaire terminé, les élèves peuvent enchaîner avec une formation collégiale aussi offerte par l'institution.

En ce moment, 325 étudiants y sont inscrits, mais l'académie espère pouvoir offrir la formation à près de 500 élèves lorsqu'elle aura aménagé dans ses nouveau locaux.

L'autre école, elle, doit être construite dans un stationnement situé à l'arrière du Grand Séminaire. Il s'agit d'une école primaire de 23 classes de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

La CSDM s'attendait à ce que Québec débloque des fonds dès cette année pour aller de l'avant, mais la semaine dernière, le gouvernement Couillard a décidé de prioriser deux autres sites pour construire des écoles au centre-ville.

La présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, dit que le projet du Grand Séminaire est néanmoins dans les cartons et qu'une nouvelle demande de financement sera déposée l'automne prochain.

On a toujours dit qu'à long terme, il faudrait probablement trois écoles au centre-ville. Parce qu'on a déjà des besoins pour deux écoles, minimalement, mais on sait qu'il y a beaucoup de développement résidentiel, plus l'effet de l'immigration. Donc on pense qu'on doit avoir un troisième projet d'école. Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission scolaire de montréal

La direction du Grand Séminaire affirme qu'elle est ouverte à répondre au besoin d'espace de la CSDM, mais elle se dit prête à considérer d'autres propositions si le projet tarde trop.

Deux institutions d'enseignement sont déjà installées sur le domaine des Sulpiciens. Il y a le Grand Séminaire bien entendu. Il s'agit d'un institut théologique de niveau universitaire qui forme des prêtres, mais aussi des laïcs. Le Collège de Montréal y a aussi pignon sur rue depuis 150 ans. Ce collège privé offre une formation secondaire à 1400 élèves.

L'ajout d'une école primaire publique et de l'Académie Centennial viendra donc renforcer la vocation éducative historique du site, selon l'administrateur du Grand Séminaire, le prêtre Guy Guindon. Sa congrégation y enseignait déjà aux Premières Nations dans les années 1680, rappelle-t-il. L'endroit s'appelait alors le Fort de la Montagne.