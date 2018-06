Les piscines et pataugeoires extérieures vont ouvrir plus tôt qu'à l'habitude. Les citoyens pourront aller se baigner au cours de la fin de semaine des 9 et 10 juin et durant celle des 16 et 17 juin.

Puis, ces installations seront ouvertes sept jours sur sept du 23 juin jusqu'au 3 septembre.

L'ajout de deux fins de semaine en juin et de deux semaines à la fin du mois d'août est possible en raison d'une augmentation de 100 000 $ du budget pour les baignades extérieures.

Les trois plages municipales de Gatineau, soit les plages des parcs des Cèdres, Moussette et du Lac-Beauchamp, vont également ouvrir les fins de semaine des 9 et 10 juin et des 16 et 17 juin. Elles vont rester ouvertes tous les jours du 23 juin au 3 septembre.

Des jeux d'eau déjà fonctionnels

Les jeux d'eau dans les parcs de la Ville sont ouverts depuis le 18 mai et sont accessibles tous les jours de 9 h à 20 h. La Municipalité entend les garder fonctionnels jusqu'au 1er octobre.

Ceux situés au parc des Hautes-Plaines seront remplacés cet automne, alors que ceux dans le parc Laflèche seront réparés cet été.

La Ville en installera deux nouveaux à l'automne, un dans le parc Roberval et l'autre dans le parc Saint-Gérard. Gatineau a augmenté son budget à cet effet de 300 000 $ l'an dernier.

Par ailleurs, le conseiller municipal du district de Bellevue et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, Pierre Lanthier, croit qu'il s'agit d'une « excellente nouvelle ». Il explique que la Ville s'est adaptée au climat changeant des dernières années.

« L'été s'est prolongé jusqu'au début ou milieu d'octobre où il y a des périodes de chaleur assez importante, donc c'est important de se réajuster comme ville », a-t-il dit en entrevue à l'émission Sur le vif.

M. Lanthier a également expliqué que les piscines doivent fermer plus tôt en raison du calendrier scolaire. La plupart des sauveteurs sont des étudiants, il est donc impossible de prolonger les jours de baignade.

La Ville de Gatineau étudie aussi la possibilité de remplacer des piscines municipales vieillissantes par des jeux d'eau. La Municipalité compte présentement huit piscines et certaines d'entre elles pourraient être transformées.