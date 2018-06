On dirait presque de l'alchimie : aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère -- où il contribue aux changements climatiques -- pour le transformer en carburant pour les voitures, les camions et les avions.

L’entreprise britanno-colombienne Carbon Engineering dit pouvoir le faire pour moins d'un tiers du prix des autres entreprises travaillant sur la même technologie.

Ce n'est pas une présentation PowerPoint. C'est réel. Steve Oldham, PDG de Carbon Engineering

Dans un article publié jeudi par le journal scientifique Joule, Carbon Engineering décrit ce qu'elle appelle la « capture directe d'air ». David Keith, professeur de physique appliquée à l'Université Harvard, est l'auteur principal du document et scientifique en chef de Carbon Engineering.

Une expansion facilement envisageable

L'usine de Carbon Engineering à Squamish, en Colombie-Britannique, dit tirer actuellement environ une tonne de carbone par jour de l'air et produit environ deux barils de carburant. Comme ses composants peuvent se trouver facilement dans les commerces, il serait tout à fait possible d'exploiter cette technologie à plus grande échelle, croit son PDG, Steve Oldham.

Le carburant de Carbon Engineering coûterait environ 25 % de plus que l'essence produite à partir de pétrole.

Cependant, il aurait aussi une empreinte carbone inférieure de 70 % à celle d'un combustible fossile, assure M. Oldham. Cette empreinte diminuerait davantage si la centrale était entièrement électrique.

Mettre un prix sur le carbone a été crucial pour la mise au point de Carbon Engineering, explique M. Oldham.

Nous ne serions pas dans les affaires si la tarification du carbone n'existait pas. Steve Oldham, PDG de Carbon Engineering.

L'un des grands avantages de la production de carburant à partir de l'air est l'indépendance énergétique, ajoute-t-il.

« N'importe quel pays, n'importe quelle région peut avoir son propre carburant. Il ne dépendra plus de la situation géopolitique, si le pays X a du pétrole et pas le pays Y. »