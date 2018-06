C’est l’an dernier que les résidents de communautés situées entre la ville de Yurimaguas et le village de Lagunas, dans le nord du Pérou, ont constaté que l’aménagement d’une nouvelle route sur des terres qui leur appartiennent avait débuté.

Tout portait à croire qu’une entreprise avait pris cette initiative sans se préoccuper des règles.

Ils ont vite appris qu’effectivement, le gouvernement péruvien n’avait pas autorisé la construction de cette route. Si celui-ci l’avait fait, il aurait d’abord dû lancer une consultation auprès d’eux, membres des collectivités touchées. Ils auraient alors pu exprimer leurs inquiétudes.

Pour les Autochtones de l’Amazonie, la construction d’une nouvelle route veut souvent dire qu’une compagnie minière ou forestière s’apprête à s’installer dans leur région pour en moissonner les ressources naturelles. Et les impacts sur l’environnement peuvent être dévastateurs. Depuis une quinzaine d’années, l'Amazonie péruvienne a vu disparaître 2 millions d'hectares de forêt, l’eau est de plus en plus polluée et le sol s’assèche.