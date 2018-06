Yuyang Guan et Michael Bonnell ont été remis en liberté sous promesse de comparaître.

Ils doivent respecter plusieurs conditions, soit fournir leur adresse au détachement de la Gendarmerie royale canadienne (GRC) de Saint-Léonard et les aviser immédiatement de tout changement d'adresse. Le couple a également dû payer une caution de 1000 dollars chacun.

Ils seront de retour en cour afin de déposer leur plaidoyer le 19 juin.

Plus tôt cette semaine, la GRC avait lancé un avis recherche pour le couple et un nouveau-né. L'homme, la femme et le bébé ont finalement été retrouvés dans un motel d'Edmundston. On pense que la femme a donné naissance à une fillette dans une chambre de motel de Saint-André, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Mardi, l'enfant a été confié aux soins du ministère du Développement social.