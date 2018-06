Un texte de Marlène Joseph-Blais

L'équipe de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac a terminé jeudi le recensement qu'elle menait sur place depuis près d'un mois.

Le directeur de l'Observatoire, Pascal Côté, affirme que 2018 aura été une année exceptionnelle. « C'est, et de loin, la meilleure saison. Cette année, on a presque bagué 2 000 oiseaux, alors que l'an passé et la moyenne c'est autour de 1 300 », dit-il.

À écouter : Entrevue avec Pascal Côté à l'émission Boréale 138

L'abondance de nourriture disponible dans les forêts en 2017 pourrait expliquer en partie la grande quantité d'oiseaux observés cette année, selon Pascal Côté. « Notre hypothèse de base, c'est une super année de reproduction l'an dernier », affirme le directeur.

Il y a beaucoup de cônes qui ont été produits par les arbres, aussi beaucoup d'insectes de façon générale, donc [2017] semble avoir été une année très riche en nourriture et ça s'est reflété au niveau de la reproduction des oiseaux. Pascal Côté, directeur de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac

L'infestation de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, sur la Côte-Nord, mais aussi en Gaspésie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a également pu attirer des oiseaux qui se nourrissent de l'insecte.

Une bague a été posée sur la patte de cette paruline tigrée. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Correction migratoire historique

Les bénévoles et les chercheurs ont assisté à une correction migratoire historique, le 28 mai. Au total, ils estiment avoir aperçu 183 000 oiseaux en vol dans le secteur des Bergeronnes en provenance du nord.

C'est unique cette année. Je n'avais jamais vu ça auparavant une correction de cette amplitude-là, celle qui est arrivée le 28 mai. Pascal Côté, directeur de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac

Ce phénomène survient lorsque les oiseaux vont trop loin pendant leur migration, puis reviennent vers le sud en corrigeant leur trajectoire.

Un observateur comptait les oiseaux en vol pendant le recensement aux Bergeronnes Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

60 espèces

Au total, une soixantaine d'espèces d'oiseaux ont été capturées pendant le recensement. Parmi elles, on retrouve environ 20 espèces de parulines.

L'équipe de l'Observatoire a été particulièrement impressionnée par les nombreuses parulines des ruisseaux observées en 2018.

Une bague est posée sur la patte de cette paruline à gorge orangée Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

« C'est exceptionnel cette année. La moyenne, c'était entre 30 et 50 individus, les quatre premières années qu'on a fait le suivi. Cette année, on a eu presque 200 individus », souligne Pascal Côté.

Deux autres observatoires procèdent aussi à un tel recensement au Québec, à Rimouski et à Montréal.