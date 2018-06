Il y a eu Janet Gaynor et Frederic March en 1937, Judy Garland et James Mason en 1954, et Barbra Streisand et Kris Kristofferson en 1976. Place, en 2018, à Bradley Cooper et Lady Gaga dans cette version d’Une étoile est née.

Les deux premiers films se déroulaient à Hollywood, tandis que le troisième plongeait le spectateur dans l’industrie de la musique, plus précisément le rock. Cette fois, c'est la musique country qui est à l'honneur.

Bradley Cooper incarne Jackson Maine, auteur et interprète à succès qui lutte contre l’alcoolisme. Tout semble pouvoir changer quand il rencontre une chanteuse de bar, Ally (Lady Gaga), à qui il va permettre de faire ses premiers pas sur une grande scène.

Pour l’occasion, Bradley Cooper a endossé aussi les habits de réalisateur et coscénariste. Il s'agit d'une première pour celui qui a été nommé trois fois aux Oscars en tant qu'acteur.

« C’est un rêve et un honneur de faire partie de ce film incroyable. Le talent de Bradley en tant que réalisateur, acteur et musicien est stupéfiant », a écrit, mercredi, sur Twitter, Lady Gaga, qui tient ici son premier grand rôle au cinéma.

A Star Is Born sortira le 5 octobre aux États-Unis.