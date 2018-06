Les parents n'auront donc pas à payer le coût des sorties et des activités éducatives organisées dans le cadre des cours, ni celui des manuels scolaires et du matériel didactique requis.

« C’est qu’il y a eu vraisemblablement une certaine exagération ou une mauvaise interprétation [faisant en sorte] que des services éducatifs et le matériel en lien avec ces services se sont retrouvés facturés aux parents alors qu’on ne devait pas. C’est aujourd’hui ce que nous clarifions », a précisé le ministre en conférence de presse jeudi.

La contribution financière exigée des parents pour les services de garde en milieu scolaire « doit être raisonnable », affirme la directive, et le transport scolaire organisé par la commission scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des élèves sera gratuit.

La directive indique aussi que les « objets spécialisés généralement coûteux », comme les iPad, ne devraient pas être facturés aux parents.

Le ministre Proulx évoque aussi la nécessité, à moyen terme, d'une consultation sur l’école contemporaine, « qui inclut la gratuité scolaire ».

« La technologie offre de toutes nouvelles voies d’apprentissage, et l’offre éducative s’est raffinée et diversifiée dans la perspective de toujours mieux répondre aux aspirations et de stimuler les talents variés des jeunes et, ultimement, leur intérêt », a dit le ministre.

La directive du ministre Proulx fait suite au recours collectif intenté il y a deux ans par une mère de famille de Saguenay, qui réclamait 300 millions de dollars au nom de 900 000 élèves québécois pour des services et des fournitures scolaires qui auraient dû être fournis gratuitement, selon la Loi sur l'instruction publique.

Les commissions scolaires ont depuis approuvé une entente à l’amiable, tandis que le ministre Proulx devait se pencher sur de nouvelles balises afin d’encadrer les frais facturés aux parents par les commissions scolaires.

« Chaque commission scolaire a cette opportunité d’interpréter la loi à la lumière de ce qu’elle a. Le matériel qui est demandé, qui est obligatoire pour suivre un cours est, et doit être, gratuit », a décrété le ministre.