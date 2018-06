« Cet engagement du premier ministre, à peine deux mois après le lancement du Plan d’action pour les langues officielles, ouvre vraiment la porte à un monde de possibilités pour l’avenir de la dualité linguistique au pays », déclare le président de la FCFA, Jean Johnson.

Mercredi, le premier ministre a déclaré en Chambre des Communes que la révision de la Loi sur les langues officielles était prévue. « Je peux confirmer que nous nous apprêtons à faire une modernisation de la Loi sur les langues officielles et nous allons travailler avec tous les Canadiens pour nous assurer que ce soit la bonne », a répondu Justin Trudeau à une question posée sur le sujet par le député de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke.

Le président de la FCFA admet avoir été surpris par la déclaration du premier ministre. « On souhaitait entendre un engagement du gouvernement, mais on ne s’y attendait pas hier », dit-il.

M. Johnson explique que la dernière révision de cette loi date de 1988 et que sa modernisation est demandée depuis plus d’un an par les communautés francophones partout au pays ainsi que par la Cour Suprême.

Il croit que la modernisation permettra notamment d’augmenter la transparence des fonds fédéraux destinés aux francophones et gérés par les provinces.

« On n’a pas accès à l’information, dit-il, en expliquant que les provinces ne sont pas redevables ni imputables par rapport à l'utilisation de ces fonds. Le fédéral investit, mais les communautés ne sont pas bénéficiaires de ces investissements-là. »

La FCFA souhaite toutefois que le processus de modernisation soit entamé avant les élections, de façon à s’assurer que la modernisation s’inscrive dans les plates-formes des partis politiques.