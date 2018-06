La programmation de l'événement, qui aura lieu les 3 et 4 août prochains, a été dévoilée jeudi matin. Deux activités phares auront lieu : la soirée du vendredi, où les chefs seront invités au rythme du groupe Radio Radio qui sera sur place, et le samedi, la rue Wellington sera animée avec des kiosques de bouffe ainsi qu'avec de la musique et des acrobaties.

« C'est un gros bassin de production aussi, que ce soit des productions de viande, des excellents producteurs de cochons, de vaches, de produits saisonniers comme les asperges et les champignons. On est capables de bien travailler avec les produits locaux », note Julien Hamont, chef du Restaurant Auguste.