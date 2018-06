Cette augmentation devrait permettre aux salaires des syndiqués de suivre à peu près la croissance de l'indice des prix à la consommation au cours des quatre prochaines années. Les ambulanciers étaient sans contrat de travail depuis le 18 février 2017.

L'entente de principe survient à un moment où les relations sont tendues entre la Ville et la section 911 du Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU). En mars, le chef du service d'incendie et de soins médicaux d'urgence de Winnipeg, John Lane, a promis d'améliorer ses relations avec les autres ambulanciers paramédicaux après qu'un arbitre eut conclu qu'il avait enfreint des politiques sur le respect au travail.

La Ville de Winnipeg songe également à transférer la responsabilité des services ambulanciers paramédicaux à la province. Le maire Brian Bowman et le président du comité des finances de la Ville, Scott Gillingham, ont évoqué cette possibilité en réponse à ce qu'ils qualifient de financement insuffisant de la part du gouvernement progressiste-conservateur.

L'entente de principe a déjà été ratifiée par les syndiqués. Le comité exécutif du maire doit se prononcer mercredi prochain. L'entente doit également être approuvée par le conseil municipal plus tard au cours du mois avant d'entrer en vigueur.