Un texte de Thibault Jourdan

À Austin, bourgade d’environ 420 âmes située le long de l’autoroute Transcanadienne, à une cinquantaine de kilomètres de Portage-la-Prairie, le temps semble s’être arrêté il y a plus d’un demi-siècle.

L’entrée du village, où trône un vieil élévateur à grain toujours en service, est immanquable. Un peu plus loin, un vieux tracteur suspendu dans les airs donne le ton : ici, l’agriculture est reine et on est fier du passé agricole.

Un énorme panneau rappelant l'importance de l'agriculture marque l'entrée du village d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Le musée de l’agriculture du Manitoba, situé à la sortie du village, en est l’illustration parfaite. Il plonge les visiteurs dans un voyage hors du temps qui célèbre la riche et fascinante histoire agricole du Manitoba. « Le but premier du musée, c’est vraiment de mettre en valeur le mode de vie rural », lance la toute nouvelle directrice générale du lieu historique, Anaïs Biernat.

On montre la vie dans les Prairies à l’époque où les gens sont arrivés depuis l’Europe et les provinces de l’Est. Anaïs Biernat, directrice générale du musée de l’agriculture d’Austin

« Il y a eu beaucoup d’innovations en matière d’agriculture au Manitoba. Cette histoire doit être racontée et nous sommes là pour ça », ajoute Gerald Dueck, un bénévole impliqué au musée depuis 1993.

Gerald Dueck est bénévole depuis 1993 au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Des machines qui font tourner la tête

Ce qui surprend lorsqu’on entre sur le terrain du musée, c’est son immensité : il s’étale sur plus de 22 hectares, compte 75 bâtiments et des milliers d’objets et machines agricoles. Cela permet de renforcer l’immersion des visiteurs, estime Anaïs Biernat.

« On a l’une des plus grandes collections d’équipement agricole au Canada, ajoute la jeune femme. Beaucoup de machines sont encore en état de marche aujourd’hui et elles fonctionnent de temps en temps. » Tracteurs - dont certains à vapeur - machines de battage, de labourage ou encore pour semer, il y a de quoi satisfaire les amateurs.

De vieux tracteurs à vapeur encore en état de fonctionner sont parfois en démonstration au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Il est possible de voir le fonctionnement de vieilles batteuses, certains jours, au musée de l'agriculture à Austin. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Certaines vieilles batteuses fonctionnent avec des tracteurs à vapeur. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Mais la pièce maîtresse du musée est un prototype de machine agricole démesuré. Ce monstre de métal, construit en 1977 par l’entreprise manitobaine Versatile, attire des visiteurs du monde entier. Son nom est aussi inquiétant qu’il fait rêver : Big Roy.

Haut de plus de trois mètres, disposant d’une puissance de 600 chevaux, de huit roues, d’un réservoir de carburant de près de 2100 litres et pesant plus de 30 tonnes, ce tracteur gigantesque n’a jamais été mis sur le marché. « Quand il a été produit, on ne s’attendait pas à ce qu’il coûte aussi cher », explique Anaïs Biernat.

L'énorme tracteur Big Roy, prototype de l'entreprise manitobaine Versatile, attire des visiteurs du monde entier au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Reste que cette énorme bête est un « véritable emblème du musée ». « On a beaucoup de visiteurs allemands qui s’arrêtent ici pour voir Big Roy », s’amuse-t-elle.

« Ce musée est ici grâce aux bénévoles qui ont une passion pour faire tourner les vieilles machines. J’aime dire que si on a autant de bénévoles, c’est parce qu’on les laisse s’amuser avec des jouets », ajoute Gerald Dueck.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Un village comme autrefois

Aussi grand soit-il, le musée affiche un véritable équilibre entre la machinerie, l'équipement agricole et le village historique.

« Le village des pionniers permet de montrer comment les gens vivaient dans une ville rurale autour de 1900. Le but est vraiment de mettre en valeur le mode de vie rural », explique Anaïs Biernat.

Anaïs Biernat est la directrice générale du musée de l'agriculture à Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Églises, imprimerie, poste, magasin général, forge, gare, école, habitations ou encore moulin... Au total, plus d’une vingtaine de bâtiments, dont certains remontent à 1879 et sont classés historiques, peuvent être visités.

La maison originelle de la famille Carrothers, qui a donné le terrain sur lequel est établi le musée, est aussi toujours sur place, et ce depuis 1903.

Un panneau indique l'entrée du village des pionniers au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Le magasin général dans le village des pionniers au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Des panneaux permettent de se repérer dans le village du musée de l'agriculture à Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Parmi les bâtiments visibles dans le village du musée d'Austin se trouvent plusieurs églises typiques du milieu rural au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

À l’intérieur des édifices, de multiples objets de la vie quotidienne sont exposés. « Cela rappelle des souvenirs aux personnes qui ont vécu ces périodes. Cela permet aussi une transmission aux nouvelles générations. Beaucoup de gens viennent ici avec leurs parents ou grands-parents », précise Anaïs Biernat.

Une vieille gare est visible au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Parmi les bâtiments visibles dans le village du musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba, on trouve une forge, ou encore un moulin. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Le musée de l'agriculture à Austin, au Manitoba, dispose d'un vieil élévateur à grain, typique de l'ancien temps dans les Prairies canadiennes. Photo : Radio-Canada/Thibault Jourdan

Un bâtiment visible dans le village des pionniers au musée de l'agriculture d'Austin, au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Pour les voyageurs qui traversent le Manitoba, un arrêt au musée d’Austin permet de comprendre cette province et son identité. « Si on vient d’une autre province, ça aide à comprendre comment le Manitoba a été créé, comment était la vie des pionniers qui venaient de l’Est ou de l’Europe et s’installaient ici, au milieu de nulle part. Comment ils ont construit leur histoire au travers de l’agriculture », résume la directrice générale.