Un texte de Camille Laventure

Kabania (Lanaudière)

Kabania. Photo : Facebook/Kabania

Avez-vous déjà rêvé de dormir dans une cabane installée dans les arbres? Kabania saura réaliser ce fantasme. Cette entreprise écologique, située juste à l’extérieur du parc régional de la Forêt Ouareau, offre trois types d’hébergement : les cabanes sur pilotis (qui peuvent recevoir quatre personnes), les cabanitas – des « chambres » pour deux hôtes à mi-chemin entre une tente et un petit chalet – et la cabane Kaboum, assez spacieuse pour accueillir jusqu’à six personnes.

Le site comprend des bâtiments communs au design moderne mais naturel, qui abritent les salles de bain, la cuisine partagée et des espaces pour s’asseoir entre amis. Vous aurez également accès aux sentiers du parc régional à partir des cabanes.

Entre cîmes et racines (Estrie)

Le Hobbit d'Entre Cîmes et Racines. Photo : Facebook/Entre Cîmes et Racines

Cette entreprise familiale de location d’écogîtes est surtout populaire en raison de son habitation nommée le Hobbit, qui ressemble beaucoup aux maisons qu’on trouve dans l’univers de la série Le Seigneur des anneaux. D’ailleurs, si vous souhaitez la réserver, préparez le coup plusieurs mois d’avance!

Entre cîmes et racines rassemble 14 lieux d’hébergement uniques, dont plusieurs sont de type troglodytique, dans un domaine de 175 acres situé près d’Eastman. Le site comprend une quinzaine de kilomètres de sentiers en forêt et propose des activités inusitées, comme un labyrinthe et une chasse au trésor.

ÉcoGîtes du lac Matagami (Nord-du-Québec)

Écogîtes du Lac Matagami. Photo : Facebook/Les Écogîtes du Lac Matagami

Il s’agit de l’un des concepts d’écogîtes les plus développés en termes de tourisme durable au Québec. Cela implique non seulement l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires et éoliennes miniatures) et de compost, mais aussi des activités qui se font en harmonie avec la nature et les communautés environnantes. Les cinq types d’hébergement pouvant accueillir les visiteurs sont des chalets écologiques ou des yourtes.

Lors de votre séjour aux ÉcoGîtes Matagami, vous pourrez vous prélasser sur la magnifique plage ou vous promener dans les trois kilomètres de sentiers sur bois au beau milieu de la forêt boréale de la Jamésie, ou encore vous baigner dans le lac Matagami, le découvrir à coups de pagaie ou y pêcher votre repas.

Chez Roger l’Ermite (Lanaudière)

Chez Roger l'Ermite. Photo : Facebook/Chez Roger l'Ermite

Situé à Saint-Côme, ce petit repère propose cinq chalets rustiques en bois, disparates et isolés, qui sont alimentés aux énergies renouvelables. Si l’hébergement à lui seul vaut le détour, c’est aussi la petite rivière qu’on trouve sur le site – parfaite pour la baignade – et la proximité des chalets avec le parc régional de la Chute-à-Bull qui attireront les visiteurs amoureux de la nature.

Plusieurs activités estivales (comme la pêche, la réflexologie et la randonnée pédestre) peuvent être pratiquées à même le domaine, mais vous pourrez également quitter ce dernier pour vous rendre au spa ou à des entreprises situées à moins de cinq minutes de route en vue de faire du canot, du kayak, du rafting ou de l’équitation.

L’Îloft d’Équinox Aventure (Saguenay–Lac-Saint-Jean)

l'Îloft d'Équinox Aventure. Photo : Simon Caouette/Équinox Aventures

Cette « chambre » n’est accessible qu’en kayak! Appartenant à la base de plein air Équinox Aventure, l’Îloft, hébergement phare – et unique au monde –, est situé sur le lac Saint-Jean. La plus grande partie de ce loft est en fait un solarium, ce qui vous permet d’admirer la beauté de la nature environnante.

En termes d’activités à pratiquer sur le site, Équinox se concentre surtout sur le kayak de mer (des forfaits d’expédition à travers les îles du lac Saint-Jean ainsi que la location d’équipement sont offerts), mais elle propose aussi la location de vélos pour explorer les pistes cyclables de la région, notamment la Véloroute des Bleuets de même que celle du fjord du Saguenay.

Cime Aventures (Gaspésie)

Cime Aventures. Photo : Facebook/Cime Aventures

Situé tout près des rivières Bonaventure et Saguenay, Cime Aventures offre une variété impressionnante de lieux d’hébergement : yourtes, tipis, chalets… et écolodges! Construits pour accueillir jusqu’à quatre personnes, les écolodges se distinguent surtout par leur caractère isolé et leur simplicité. Ils comprennent une grande chambre ou deux plus petites, une salle de bain complète et une mignonne terrasse parfaite pour l’apéro.

Cime Aventures propose aussi de nombreuses activités à la carte ou en forfaits, toujours pratiquées dans le respect de la forêt gaspésienne. Le répertoire en ligne est bien pensé grâce à des filtres (notamment le nombre de journées prévu pour l’expédition, l’âge des participants, l’embarcation désirée ou la présence d’un guide) vous permettant de trouver les meilleurs choix qui s’offrent à vous.

