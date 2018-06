Geneviève Simard et Amélie-Frédérique Gagnon font partie des quatre victimes qui ont demandé que leur identité soit dévoilée, le 1er juin dernier. Toutes les quatre ont témoigné lors du procès de leur ancien entraîneur et raconté comment celui-ci les avait agressées.

Ce qui m'est le plus cher, c'est de prendre ce chapitre-là négatif dans notre vie et puis de tenter de tourner ça en positif. Puis, de s'assurer que la prochaine génération d'athlètes et d'enfants soit protégée et que le sport soit sans abus. Geneviève Simard, ancienne skieuse et victime d'agression sexuelle

Le plan de sécurité dont les ex-skieuses font la promotion porte grandement sur l'éducation de tous ceux qui participent au sport pour qu'ils puissent reconnaître les agissements de prédateurs sexuels.

Les deux femmes souhaitent que le plan soit certifié et obligatoire d'ici 2020 pour en faire une condition du financement gouvernemental. Geneviève Simard souligne que le sport amateur dépend grandement de cette source de financement et que cela favoriserait donc l'implantation du plan de sécurité.

Après leur passage à Winnipeg, les deux jeunes femmes contineuront leur route à travers le Canada pour faire la promotion de cette initiative.

Chaque journée, depuis que j'ai fait ma plainte à la police, c'est un long processus, mais j'ai plus souvent de meilleures journées que de moins bonnes. Amélie-Frédérique Gagnon, ancienne skieuse et victime d'agression sexuelle

Mieux protéger les athlètes face aux abus

Le président de l'organisation caritative pour le bien-être et le développement des athlètes B2ten, JD Miller, affirme que des changements doivent être effectués dans trois domaines. Premièrement, il faut plus d'information en ligne sur les abus pour les athlètes, mais aussi pour tous ceux qui prennent part au sport.

Le président de l'organisation B2ten, JD Miller, aimerait voir des changements pour mieux protéger les athlètes contre les agressions. Photo : Radio-Canada

JD Miller propose que chaque province et le gouvernement fédéral se dotent d'un responsable de la sécurité indépendant qui serait là pour les athlètes ou leurs parents et qui pourrait enquêter sur les cas d'abus. Finalement, il suggère la codification du devoir de protection et de la « règle de deux », qui prévoit qu'il y ait toujours plus qu'un adulte présent durant de longs déplacements des athlètes.