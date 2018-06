Un texte d'Émilie Dubreuil

« On écoutait Manu Chao et Les Colocs. On lisait No Logo de Naomie Klein et La mondialisation de la pauvreté de Chossudovsky. On discutait entre amis pendant des heures du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l’Accord de libre-échange des Amériques. C’était grisant », me dit, le regard perdu dans ses souvenirs, Sébastien Filiatrault, membre du défunt groupe de militants Germinal.

En 2001, au Sommet des Amériques, à Québec, il était de ceux qui projetaient de faire un trou dans la clôture entourant les lieux où les politiciens négociaient.

La barrière, c’était le symbole d’un déficit démocratique, et nous avions l’impression que nous pouvions, symboliquement, changer les choses, faire en sorte que les puissants de ce monde écoutent le peuple. Sébastien Filiatrault

Sébastien Filiatrault Photo : Radio-Canada/Émilie Dubreuil

Sébastien Filiatrault est aujourd’hui facteur, écrivain et père de famille. D’autres sont devenus professeurs de philosophie, hommes d’affaires ou militants professionnels, mais l’époque des sommets de Seattle, Québec et Gênes a marqué leur vie et leur engagement politique.

« Ma cause, ça a été celle-là » - Éric Martin

« J’étais au journal étudiant du cégep de Maisonneuve, se souvient Éric Martin, aujourd’hui professeur de philosophie politique au Cégep Édouard-Montpetit. Je ne voulais pas particulièrement aller au Sommet des Amériques à Québec, mais on m’a un peu tordu la main. Et, finalement, ça aura changé ma vie. »

Le 20, 21 et 22 avril 2001 se tient dans la ville de Québec une rencontre de tous les dirigeants de l’Amérique, à l’exclusion de Cuba, en vue de ratifier une entente menant à une zone de libre-échange réunissant les trois Amériques.

Un important dispositif de sécurité est mis en place. Des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Sûreté du Québec (SQ) ainsi que les soldats de l’Armée canadienne sont sur place pour contenir des manifestations qui dégénèrent. On estime que 50 000 personnes se sont rendues à Québec pour exprimer leur désaccord.

« Ce qui m’a d’abord frappé, c’était la violence de la répression, se rappelle-t-il. J’ai un ami qui a reçu une balle en caoutchouc, il y avait des gaz lacrymogènes qui étaient lancés à la face de manifestants pacifiques. Et là, je me suis dit : pourquoi? »

Affrontement entre des manifestants et des policiers de la SQ à Québec lors du Sommet des Amériques, en 2001. Photo : Reuters/Reuters/Gregg Newton

Toutes les générations se cherchent une cause. Pour nous, ç'a été celle-là : identifier la source du mal-être des peuples dans un capitalisme mondialisé qui balayait sur son passage les droits des moins nantis, des femmes et l’environnement. Éric Martin

Éric Martin publiait, en mai dernier, en compagnie de plusieurs autres professeurs d’université, dont le sociologue Guy Rocher, le Manifeste québécois pour la démondialisation. « Histoire de remettre cet idéal altermondialiste à l’avant-plan », explique-t-il.

« Combattre les injustices découlant d’une logique de mondialisation, j’en ai fait ma vie, poursuit-il. C’est pour ça que j’ai étudié en philosophie politique. »

Dario Iezzoni, de l’indignation au commerce équitable

En 2001, Dario Iezzoni fait son MBA à l’École des hautes études commerciales (HEC).

Québec, ça a été ma rencontre avec l’oppression et ça a déconstruit tout ce que j’avais appris. Dario Iezzoni

Le Sommet des Amériques a mis Iezzoni sur le chemin du commerce équitable, un chemin qu'il n'a jamais quitté.

« Depuis que je suis sorti de HEC, j’ai fait du commerce équitable ma vie, avec l’ambition de créer un commerce au service des gens et de l’environnement », résume-t-il.

Aujourd’hui père de trois enfants, spécialiste en marketing et blogueur au journal Les Affaires, Dario Iezzoni se souvient de ses professeurs à HEC qui riaient de lui à son retour de Québec et lui demandaient à quoi son indignation pouvait bien servir, à quoi il fallait s’opposer.

Avec le recul, l’homme d’affaires croit que ça a bel et bien servi à quelque chose.

« On a fait un bon bout, dit-il en riant. Aujourd’hui, il y a des barres de chocolat Cadbury équitable, le café équitable est vendu chez Walmart et Starbucks. »

Il y a quelques années, Iezzoni a mis en place avec Oxfam-Québec un programme d’entrepreneuriat social dans des écoles du Québec qui consiste à initier les étudiants au commerce équitable.

« J’ai failli pleurer d'émotion quand un jour, ma grande fille est rentrée de l’école et m’a dit : "Papa, on a un nouveau projet à l’école"… »

Un manifestant relance une grenade lacrymogène en direction des policiers lors du Sommet des Amériques, à Québec, en 2001. Photo : Associated Press/STEPHAN SAVOIA

Laure Waridel n’ira pas manifester cette fois-ci

Laure Waridel avait 29 ans en 2001. Dans un cadre, une photo qu'elle garde précieusement lui rappelle l'effervescence de ce printemps 2001. On la voit toute jeune avec un bâillon sur la bouche, portant un veston et une cravate.

Comme des centaines de personnes, elle participait alors à une chorégraphie dénonçant le projet de libre-échange des Amériques.

Québec 2001, c’était vraiment la découverte qu’il y avait un « eux » et un « nous ». Soit tu es dans la gang qui a le pouvoir, soit tu ne l’es pas. Laure Waridel

Aujourd’hui professeure associée à l'École de gestion de l’Université du Québec à Montréal et mère de famille, elle n’ira pas manifester dans Charlevoix contre le G7.

Laure Waridel au Sommet des Amériques, en 2001 Photo : Radio-Canada

« Malheureusement, je dois dire qu’il y a quelque chose d’un peu artificiel autour des manifestations prévues si loin du sommet, et il n’y a pas dans l’air un accord qui aura un impact majeur », estime-t-elle.

Celle qui a été pendant de longues années la voix d’Équiterre constate que les idéaux de l’altermondialisme si foisonnants au début des années 2000 se sont transformés.

« Les gens se sont rendu compte qu’il était difficile d’avoir une emprise sur les choses de façon globale. Il y a eu un repli vers des actions plus locales, plus pointues », explique-t-elle.

Jaggi Singh, toujours et encore

Jaggi Singh était, déjà en 2001, un activiste connu. Pendant le Sommet des Amériques à Québec, il a dirigé l’une des plus grosses manifestations : le carnaval contre le capitalisme.

C’est évident, à la veille du G7, que le niveau d’excitation des militants n’est pas le même qu’à l’époque. Jaggi Singh

« Après le Sommet de Québec, il y a eu le 11 Septembre, et l’altermondialisme s’est transformé et a laissé sa place au mouvement antiguerre en Irak », explique le militant.

« Mais ça a quand même fait des petits qui sont visibles aujourd’hui, nuance-t-il. Je pense notamment à la création de Québec solidaire et à toutes ces actions locales, les comités logements, par exemple, et les manifestations pour la défense des droits des réfugiés. Bref, des mouvements mus par la justice sociale. »

Un jeune homme manifeste devant un cordon de policiers de la Sûreté du Québec lors du Sommet des Amériques à Québec, en 2001. Photo : La Presse canadienne/KEVIN FRAYER

Pour la suite du monde

Éric Martin est plus sévère par rapport au destin des idéaux de ses 20 ans.

« La gauche a un problème, dit-il. L’altermondialisme était un projet rassembleur, global. Or, aujourd’hui, ces idées-là ont été mises au rancart au profit d’une série de luttes particulières avec la difficulté d’en faire une synthèse. »

Le professeur de cégep regrette aussi le niveau d’implication politique.

Je dirais que, comme en économie, on serait dans un cycle de récession militante, une période creuse, sorte de dépression post-printemps érable. Éric Martin

« La première chose à combattre, ajoute le professeur, c’est l’oubli. Les jeunes n’ont souvent pas accès aux connaissances qui leur permettraient d’être en colère. »

Même s’il ne sera pas là physiquement, l’ancien membre de Germinal Sébastien Filiatrault sera en pensée avec les manifestants qui se rendront à Québec et à La Malbaie.

« Ça sert toujours à quelque chose de manifester... » dit-il, nostalgique, en caressant du regard No Logo posé sur la table du café.