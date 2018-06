Un texte de Laurence Gallant

Pour la 33e année du Festi Jazz, les virtuoses viendront de Belgique, de Grèce, du Brésil, de la Colombie, de la Suisse et des États-Unis pour faire vibrer les mélomanes, tout comme le grand public de Rimouski.

Parmi les coups de cœur des organisateurs, on compte le harpiste Edmar Castaneda, de Colombie, qui avait créé la surprise il y a quelques années à Montréal, raconte Steeve St-Pierre, le directeur de production du Festi Jazz.

Le public pourra également découvrir le duo brésilien, formé de Michael Pipoquinha et Caina Cavalacante, recruté directement à Sao Paulo, au Brésil, pour présenter un spectacle unique en première nord-américaine.

Le guitariste de talent Gilad Hekselman qui avait connu tout un succès lors de son passage à Rimouski, il y a deux ans, est cette fois de retour pour participer à Chroma, le projet du contrebassiste grec Petros Klampanis. Le pianiste Jean-Michel Pilc et le percussionniste John Hadfield se joignent également à lui, en plus du Quatuor Saint-Germain qui partagera la scène avec eux le samedi soir, à la salle de spectacle.

Le directeur de production du Festi Jazz, Steeve St-Pierre, souligne le grand talent des invités de ce 33e festival, mais aussi le caractère original des spectacles présentés.

C’est notre façon à nous de jouer dans la cour des grands, mais en ayant des propositions qui sont les nôtres, on essaie de se démarquer le plus possible. Steeve St-Pierre, directeur de production du Festi Jazz

Au total, plus de soixante spectacles seront présentés partout au centre-ville de Rimouski.

Le maître du scratching Kid Koala présentera Le vinyl vaudeville dans le cadre de la série éclatée du Festi Jazz de Rimouski Photo : Kid Koala

Le directeur général du Festi Jazz, Frédéric Lagacé, estime que le succès de l'évènement est attribuable aux efforts multiples et variés de l'organisation pour mettre le jazz en valeur, autant avec des artistes de la relève qu'avec de grands noms venant de l'international.

Je pense qu'on a plus que du jazz à vendre. Frédéric Lagacé, directeur général du Festi Jazz

« On vend des spectacles qui ne sont pas chers, en comparaison avec d'autres festivals de jazz au Québec, on vend de la proximité, on peut avoir l'artiste qui est à côté de nous et on peut le rencontrer après le concert. On vend quelque chose qui est extrêmement sympathique, avec des installations qui sont conviviales, un bistro, etc. L'idée, je pense, c'est de miser sur une expérience qui est assez large, assez complète », estime le directeur général.

Le directeur général du Festi Jazz international de Rimouski, Frédéric Lagacé, lors du dévoilement de la programmation 2018 Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Le Festi Jazz international de Rimouski a accueilli plus de 30 000 visites sur ses différents sites de spectacles l'an dernier. Selon l'organisation, le festival génère des retombées économiques d'environ 2 millions de dollars.

Le budget total du Festi Jazz s’élève à plus de 615 000 $.