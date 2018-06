Parmi les drogues saisies, on compte de la méthamphétamine, des timbres de Fentanyl, de l’héroïne, de la cocaïne, de l’hydromorphone, des comprimés de Percocet et de la marijuana en plus de 82 000 $ en argent.

Les policiers du Grand Sudbury, de Timmins, la Police provinciale de l’Ontario et la police Nishnawbe-Aski ont collaboré à l’enquête, alors que le conseil Mushkegowuk avait décrété l’état d’urgence en automne dernier.

Selon les policiers, les drogues étaient destinées aux communautés autochtones de la côte ouest de la baie James Photo : Radio-Canada/Kimesskanemenow LP

Quatre individus soupçonnés d’être les têtes de réseau doivent répondre à une douzaine d’accusations.

Les personnes arrêtées viennent de Toronto, Sudbury et Timmins.

22 autres individus ont déjà été accusés au cours de cette enquête en mars et en avril dernier.