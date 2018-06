Anne-Sophie Rodet, originaire de France, et Justin Lemire-Elmore, originaire de Vancouver, ont conçu un vélo solaire à leur image : original!

Avec notre originalité, nous, on aime être différents. Alors on est dos à dos, un qui pédale, un qui rame. Anne-Sophie Rodet, participante Sun Trip 2018

Anne-Sophie Rodet est connue pour ses exploits en monocycle comme sa traversée de la Patagonie et sa traversée des Alpes en monocycle tout-terrain. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Quarante personnes vont prendre part à la course Sun Trip 2018, dont le départ aura lieu à Lyon, en France, le 15 juin prochain. Mais, contrairement aux épreuves sportives habituelles, ce n’est pas le sport ou la performance qui est l’objectif principal de la plupart des participants, selon Justin Lemire-Elmore.

Ils ne sont pas trop sportifs, il y a des jeunes et des personnes très âgées, des gens qui n’ont jamais parcouru de longues distances à vélo et pour qui c’est la première expérience de course. Justin Lemire-Elmore, participant Sun Trip 2018

Énergie solaire

Justin Lemire-Elmore (à droite) est très connu dans la communauté du vélo électrique, car il a inventé le Cycle Analyst, un appareil qui recueille et analyse des données sur un vélo électrique. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Les participants du Sun Trip 2018 doivent partir avec un vélo électrique solaire et recharger leur batterie uniquement grâce à l’énergie solaire.

L’objectif est d’apprendre quelles sont les possibilités du solaire, d’apprendre sur le trajet et de visiter les pays que l’on va traverser. Anne-Sophie Rodet, participante Sun Trip 2018

Liberté d'itinéraire

Anne-Sophie Rodet et Justin Lemire-Elmore affirment que leur vélo à énergie solaire avec des pédales d'un côté et un mécanisme de rame de l'autre côté attire beaucoup l'attention et les commentaires des automobilistes. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic

Après le départ en France, il n’y a plus d’itinéraire imposé. Les aventuriers décident des pays traversés et de la route qu’ils veulent suivre jusqu’à Guangzhou, en Chine. Mais Anne-Sophie Rodet et Justin Lemire-Elmore vont arrêter leur périple à Téhéran, en Iran, parce qu’ils avaient déjà prévu de se marier.

On va se marier après le voyage [de Lyon à Téhéran], alors on fait notre lune de miel avant le mariage! Anne-Sophie Rodet, participante du sSun Trip 2018

Le couple espère trouver des amateurs de vélo et d’énergie solaire qui pourraient prendre le relais à Téhéran et terminer le voyage jusqu’en Chine pour eux.

D'après une entrevue réalisée par Alex Lamic