L'agence de coordination nationale de gestion des catastrophes (CONRED) indique avoir pris cette décision en raison du danger que courent les secouristes déployés sur le terrain.

Les conditions climatiques et les résidus encore incandescents dans les zones touchées ne permettent pas de préserver l'intégrité physique des secouristes. Nous rappelons que des explosions peuvent se produire dans la zone et que la pluie peut provoquer des coulées de boue et de cendre. David de Leon, porte-parole de la CONRED