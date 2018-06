En entrevue à l'émission Bonjour la Côte, le coordonnateur général de Panache Art Actuel, Tom Demers, indique que plus d’une vingtaine d’artistes proposent des œuvres dans cette exposition.

« On n’a pas fait de jury pour cette exposition-là, on a accepté tous les projets qui nous étaient soumis en autant qu’ils entraient dans nos limites de taille, précise le coordonnateur général de Panache Art Actuel, Tom Demers. Donc on a des œuvres de Sarah Maloney, Dominique Rivard et des étudiants du Cégep de Sept-Îles aussi. »

L’exposition est présentée jusqu’au 15 juin dans l’ancienne banque sur la rue Arnaud à Sept-Îles.

Nouveaux défis

Après une décennie, l’unique centre d’artistes de la Côte-Nord souhaite continuer à se renouveler.

« Comme tous les centres d’artistes, c’est sûr qu’il faut être dynamique, il faut s’adapter à la réalité du milieu de l’art », reconnaît Tom Demers.

Cette exposition de Panache Art Actuel propose une grande variété de médiums et de techniques. Photo : Gracieuseté PANACHE art actuel

« On souhaite garder nos acquis, on souhaite garder la Virée de la culture, mais on s’interroge sur les façons de mieux servir la communauté artistique de la Côte-Nord et de faire rayonner leurs œuvres non seulement sur la Côte-Nord, mais à l’échelle du Québec », mentionne Tom Demers.

Prochaines expositions

De nombreuses expositions sont à venir au cours des prochains mois, dont celle de Maryse Goudreau inspirée des bélugas et celle de Dominique Rivard avec sa série de portraits en paysages.

Plus d'une trentaine de membres font partie de Panache Art Actuel.