Le tablier levant était en position surélevée pour laisser passer les bateaux, mais il s’est subitement mis à descendre à l’approche d’un bateau de pêche au homard, affirme Jean-Pierre Hébert, citoyen de Shippagan, témoin de l’incident.

« Ça commencé à descendre pendant que le bateau avait fait des manoeuvres pour passer sous le pont. Le bateau a été obligé d’arrêter. Le pont a continué à descendre jusqu’à ce qu’il s’est fermé complètement. Ce n’est pas normal du tout », déplore Jean-Pierre Hébert.

La structure éprouve des problèmes mécaniques depuis un bon moment déjà. Des travaux sont prévus pour cet été, mais des citoyens réclament un nouveau pont assez élevé pour que les bateaux puissent circuler sans difficulté.

Ça prend un nouveau pont, point. Il est vieux. C’est un pont désuet, archaïque. Jean-Pierre Hébert, citoyen de Shippagan

Après l’incident, le tablier levant est resté en position abaissé, le temps qu’on fasse des vérifications. Entre-temps, des pêcheurs avaient de la difficulté à passer, indique Jean-Roger Savoie, pêcheur de homard.

« Le pont ne levait pas. Il était encore manqué. Il avait descendu trop vite. Nous autres, on avait beaucoup [d’équipement] sur le bateau. On a été obligé de démancher ça pour avancer sous le pont, à la mer haute ou basse. Il y avait des bateaux à crabe qui arrivaient pour entrer et qui ont tourné de bord pour faire le tour dans la baie des Chaleurs pour entrer à Shippagan. C’est beaucoup de problèmes et c’est dangereux ce pont-là », explique Jean-Roger Savoie.