En l'absence du maire et des conseillers qui lui sont fidèles, dix conseillers dissidents de son parti, le Mouvement Lavallois, et les deux membres de l’opposition ont réussi à adopter jeudi matin des mesures qui modifient la composition de certains comités municipaux, entre autres à la Société de transport de Laval et à la Communauté métropolitaine de Montréal.

« L'objectif n'est pas d'être majoritaire comme [le maire] l'a fait pendant cinq ans, soutient Michel Trottier, chef du Parti Laval, qui compte un représentant au conseil municipal. L'objectif, il est de travailler en collaboration. S'il veut travailler en collaboration, le groupe des 12 s'est fortement exprimé pour dire que c'est ouvert et qu'on tient à ce que ça se fasse. »

En principe, le maire a quatre jours pour entériner les décisions prises jeudi matin. S’il ne le fait pas, le sujet sera remis à l’ordre du jour pour être discuté lors de la prochaine réunion du conseil municipal.

Marc Demers, qui dirige la Ville depuis 2013, refuse de s'adresser aux médias. Il a toutefois indiqué dans un bref communiqué qu’il souhaitait rencontrer les membres de son caucus en présence d’une personne extérieure à la crise, qui pourrait être un médiateur.

Une réunion annulée

David De Cotis (à gauche) est à la tête du mouvement de contestation du maire de Laval, Marc Demers. Photo : Radio-Canada

Déjà, le maire brillait par son absence à la réunion du conseil prévue mercredi soir. La réunion a d’ailleurs dû être annulée faute de quorum.

Plus tôt dans la journée, il avait montré la porte au vice-président du comité exécutif et vice-maire de la Ville, David De Cotis, qui est à la tête du mouvement de contestation. MM. Demers et De Cotis appartiennent pourtant au même parti.

« Ce prix que je viens de payer très cher en vaut la peine, a dit M. De Cotis mercredi soir à la réunion du conseil. Je le fais par conviction. Monsieur le maire a choisi de ne pas être présent, ni le restant de son caucus. C'est un geste d'anti-démocratie de monsieur le maire. Alors à partir d'aujourd'hui on va travailler pour les Lavallois, et juste pour les Lavallois. »

La crise s’est déclenchée mardi soir, lorsque neuf conseillers du parti du maire ont voté contre une de ses propositions, qui portait sur la composition du comité de vérification.

Pour le maire, le vote de mardi soir n’était pas valable.

« La résolution a été adoptée en non-conformité avec les réglementations en vigueur, a-t-il tenu à déclarer mercredi soir. Je réitère mon désir de discuter avec les élus. Mon but ultime est de bien servir les citoyens de Laval et non pas de jouer un jeu politique. »

Avec des informations de Johanne Burgell et de Jacques Bissonet