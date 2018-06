Un texte d’Alain Rochefort

L’initiative de l’organisme qui lutte contre la pauvreté et l'injustice dans le monde constitue la première dénonciation en marge du Sommet du G7.

La directrice générale d'Oxfam Québec, Denise Byrnes, estime que le travail non rémunéré des femmes s'élève à 10 000 milliards de dollars dans le monde.

« Les femmes qui font nos habits travaillent 18 heures par jour dans les usines et n’ont même pas assez d’argent pour soigner leurs enfants et les envoyer à l’école », déplore-t-elle.

Denyse Byrnes, la directrice générale d'Oxfam-Québec. Photo : Radio-Canada/Jean-Simon Fabien

Égalité des sexes

La décision du Canada d’inscrire le thème de l'égalité des sexes au menu du Sommet réjouit toutefois Mme Byrnes.

« On était très content que le Canada mette ça au cœur des discussions. Je pense que le Canada peut pousser et jouer un rôle de leadership là-dessus, souligne-t-elle. Nous, on veut pousser la question de l’équité des femmes. »

Un comité consultatif sur l’égalité des sexes rencontrera les dirigeants des pays du G7, samedi matin. Des recommandations leur seront proposées pour améliorer la situation des femmes à travers le monde.

Le Sommet du G7 s’ouvre officiellement demain, à La Malbaie.