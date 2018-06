Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après une entrevue réalisée à Au cœur du monde

Le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme à la Municipalité, Serge Bourgeois, explique que la population a toujours certaines réserves à la suite de cette rencontre. Certains remettent en cause la technique utilisée pour protéger le site de La Grave de l'érosion et de la submersion côtière.

Ce projet nécessiterait 3500 camions de gravier sablonneux importé pour la recharge. La technique utilisée s'apparente au récent aménagement à Percé.

Quand même, 3500 camions qui viennent circuler sur un endroit aussi exigu que La Grave... Évidemment, il faut que ce soit à l’extérieur de la période touristique. Serge Bourgeois, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme aux Îles-de-la-Madeleine

Le brise-lames, une solution alternative ?

Des Madelinots ont soulevé le brise-lames comme alternative à la recharge de la plage, une technique qui est utilisée à plusieurs endroits dans le monde.

Serge Bourgeois rappelle que les citoyens ont connu une époque où, dans ce secteur, il y avait un quai, qui s'est progressivement dégradé pour finalement être démoli au début des années 2000.

Les gens du secteur voyaient cette infrastructure-là [le quai] comme étant la meilleure des protections qu’on pouvait assurer au site de La Grave. Serge Bourgeois, directeur de l'aménagement et de l'urbanisme aux Îles-de-la-Madeleine

Les conditions actuelles et le dynamisme côtier qui s'est transformé avec les changements climatiques remettraient en cause l'efficacité d’un brise-lames, selon M. Bourgeois. Avec l'absence de glace hivernale, « le spécialiste du ministère doute de l’efficacité du brise-lames », ajoute-t-il.

« Si on prend des mesures, à partir de photos de 1963, on parle d’un recul [de la falaise] de plusieurs dizaines de mètres », indique Serge Bourgeois.

Les ouvrages massifs de protection causent souvent plus de dommages que la recharge de la plage avec du gravier, affirme Serge Bourgeois. Le conseil municipal devra se positionner, à la lumière des commentaires émis par la population, souligne-t-il.

Québec a octroyé 4 millions de dollars pour ces travaux, qui coûteraient au total près de 5 millions de dollars.

Une centaine de citoyens ont participé à cette rencontre organisée par la municipalité mardi.