Daniel Archibald, 37 ans, et Ryan Daley, 43 ans, ont été vus pour la dernière fois alors qu’ils quittaient à pied le port pour petites embarcations d’Ucluelet, sur l’île de Vancouver.

Lorsque les deux hommes ont accosté, Daniel Archibald a payé pour un mois de frais d’amarrage au port pour petites embarcations, affirme Kevin Courtes, le gérant du port.

Ils revenaient d’un voyage de huit semaines du Panama à la Colombie-Britannique à bord d’un voilier qui a accosté à Ucluelet le 13 mai.

La famille et les amis des deux hommes ont expliqué qu'ils devaient se rendre à la résidence de Ryan Daley à Jordan River dans le sud de l'île de Vancouver. Mais après n’avoir reçu aucune nouvelle d’eux, les familles de Daniel Archibald et Ryan Daley ont signalé la disparition de ceux-ci à la police.

Recherches

Depuis la disparition des deux hommes, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’Ucluelet ont exploré diverses pistes, mais en vain. Une fouille terrestre du secteur où ils ont été vus pour la dernière fois a été effectuée par l’équipe de recherche et de sauvetage de la région, et des recherches aériennes ont aussi été menées. La police considère la disparition des deux hommes comme suspecte et l’enquête a été remise entre les mains du GICMIV.

« Nous demandons à toute personne qui possède de l’information sur l’endroit où se trouvent Daniel Archibald et Ryan Daley, qui les a vus ou qui leur a parlé entre le 13 et le 16 mai d’appeler la police immédiatement », a dit la caporale Madonna Saunderson dans un communiqué de la GRC, publié mercredi.