La Gamme, un service de distribution de produits bioalimentaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, fait goûter la région aux gens de Québec et aux Montréalais. Ce service est en branle depuis quelques semaines et déjà les produits d'ici se positionnent auprès des épiceries fines et des restaurateurs de ces grands centres.