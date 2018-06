La PPO a également divulgué l'identité de la première personne morte dans l'accident. Il s'agit de Changlin Xu, 54 ans et originaire de Jiansu, en Chine.

Lundi dernier, 37 passagers, dont 34 touristes chinois, un chauffeur et deux guides - un Américain et un Chinois - avaient pris place dans un autocar pour se rendre à Toronto. L'autocar qui appartient à l'entreprise américaine Union Tour Express, de Peabody, au Massachusetts, a dévié de sa voie et heurté une paroi rocheuse.

Selon la PPO, les causes de la collision sont toujours inconnues et l'enquête suit son cours.