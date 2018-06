Hier, ils avaient réitéré leur appui à un « multilatéralisme fort », lors d'une rencontre à Ottawa.

Le premier ministre canadien et le président français veulent faire front commun dans la guerre commerciale opposant Washington au Canada et à l'Union européenne, après l'annonce de l’application américaine d’importantes taxes douanières sur l’acier et l’aluminium.

Lors d’une séance de travail mercredi après-midi, MM. Trudeau et Macron ont « aligné » leurs positions face au président américain et ses mesures protectionnistes.

Ils ont fait part de leur engagement à « œuvrer ensemble » pour « apporter des réponses » dans « un contexte géopolitique complexe, marqué par des enjeux cruciaux pour l'avenir de la planète et de l'ordre international ».

L’entretien entre MM. Macron et Trudeau n’est pas une première. En mai 2016, en Sicile, leur rencontre avait été qualifiée de « bromance » par les réseaux sociaux. Et en avril dernier, c’est Justin Trudeau qui avait fait un passage par Paris. Les échanges commerciaux entre les deux pays étaient déjà à l’ordre du jour.

Le Sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin à La Malbaie, au Québec.