Un texte de Laurence Gallant

Une étude révélait, mercredi, que le suicide chez ces professionnels serait trois fois plus fréquent que dans la population québécoise.

René L’Arrivée, médecin vétérinaire de Rimouski et représentant pour les régions à l'Association des médecins vétérinaires du Québec pour les petits animaux, indique que cet enjeu chez les médecins vétérinaires est bien réel, et surtout plus loin des grands centres.

La réalité est plus dure que le Docteur Dolittle que tu voyais à la télé. René L’Arrivée, représentant pour les régions à l'Association des médecins vétérinaires du Québec pour les petits animaux

Le choc du travail sur le terrain

Une étude d'Anne-Sophie Cardinal, chercheuse au doctorat à l'UQAM, révèle que le haut taux de suicide chez les médecins vétérinaires serait attribuable à la grande disparité qui existe entre la théorie enseignée à l'université et la pratique du métier.

Un chien chez le vétérinaire Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

La chercheuse relevait entre autres le nombre élevé d'euthanasies et la pression exercée par certains maîtres.

En entrevue à l'émission Le monde aujourd'hui, le vétérinaire René L’Arrivée offre une explication semblable. Il indique qu’à l’université, les étudiants apprennent pendant cinq ans « à sauver des vies », et que la réalité est bien différente en clinique.

Les euthanasies font notamment partie du quotidien des vétérinaires et des techniciens en clinique.

Tu ne t’habitues pas à faire des euthanasies. René L’Arrivée, représentant pour les régions à l'Association des médecins vétérinaires du Québec pour les petits animaux

Selon le représentant pour les régions à l'Association des médecins vétérinaires du Québec pour les petits animaux, il est toujours difficile psychologiquement d’accompagner les familles dans la perte d’un animal de compagnie ou dans le choix de le faire euthanasier.

L'Est-du-Québec peine à attirer de jeunes diplômés en médecine vétérinaire et en technique de santé animale. Photo : Radio-Canada

Ces situations récurrentes, doublées des horaires de garde de soir et de fin de semaine, sont un défi constant pour les médecins vétérinaires et les techniciens.

Avec des postes vacants dans plusieurs cliniques, notamment dans l’Est-du-Québec, la difficulté de recruter de nouveaux médecins vétérinaires viendrait accroître la pression sur les employés, selon René L’Arrivée.

De l’aide psychologique

M. L’Arrivée affirme que plusieurs projets ont toutefois été mis en place pour réduire la détresse psychologique de ses membres.

On s’aperçoit que la détresse est beaucoup plus [présente] dans les premières années de pratique. René L’Arrivée, représentant pour les régions à l'Association des médecins vétérinaires du Québec pour les petits animaux

Après que l’Association eut constaté l’ampleur du problème, il y a une dizaine d’années, des services psychologiques et des formations autour de la santé mentale ont été instaurés, précise-t-il.

On cherche aussi à accompagner davantage les finissants qui s’amènent sur le marché du travail, notamment en jumelant certains d’entre eux avec un vétérinaire d’expérience.

« Si [le finissant] éprouve des difficultés dans sa pratique, il peut le contacter, ça va être un mentorat, une aide supplémentaire pour aider ces jeunes qui finissent », ajoute M. Larrivée.