Les habitudes de gestion des matières résiduelles des habitants du quartier La Volière seront scrutées à la loupe durant un an. La Ville veut évaluer leur performance, eux qui devront dorénavant mettre leur bac gris à la rue seulement lorsqu'il sera plein, plutôt qu'aux trois semaines de façon systématique.

Pour parvenir à ses fins, la Ville a installé des transporteurs sur les bacs noirs, gris et verts. Un lecteur optique, installé sur le camion affecté aux collectes, pourra ainsi mesurer la fréquence à laquelle ils seront mis à la rue. « C'est une petite puce qui va permettre de mesurer non pas le poids ou le volume du bac, mais seulement le nombre de fois où le bac va être levé et mis à la rue. La puce détermine les coordonnées géographiques et l'adresse du bac », explique la coordonnatrice au Service de l'environnement de la Ville de Drummondville, Caroline Fullum.

Selon certains citoyens, ce projet pilote sera un incitatif pour composter et recycler davantage. « Ça va peut-être responsabiliser le monde de faire un meilleur triage des vidanges », a dit l'un d'eux rencontré dans le quartier.

Sans frais pour les résidents, l'initiative servira ensuite de base de réflexion aux élus. Choisiront-ils, par exemple, d'espacer les collectes encore davantage?

La Ville assure avoir mis tout en place pour assurer le succès du projet dont une série de prix pour les citoyens les plus performants. « On va comptabiliser les quantités à la fin de l'année et il y aura un tirage selon la performance des gens. Ils pourront recevoir entre 75 et 150 $ à la fin du projet », ajoute Mme Fullum.

Selon les estimations de la Ville de Drummondville, l'instauration récente de la collecte du bac gris aux trois semaines a permis de réduire d'environ 15 % la quantité de matières acheminées à l'enfouissement.