Des sources ont indiqué à CBC qu'un employé de l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP) a été congédié dans le cadre d'une enquête interne, bien que le syndicat ait déclaré que plusieurs employés faisaient l'objet d'une enquête.

Le syndicat a avisé la police d'Ottawa il y a plus d'un an d'un détournement de fonds allégué, mais il ne l'a jamais rendu public, ce qui choque bon nombre de syndiqués.

« Je suis certain que de nombreux membres ne sont pas au courant », a déclaré Judy Everson, qui travaille à Statistique Canada. « Je suis choquée, je suis dégoûtée. La confiance dans le syndicat? Le respect du syndicat? Tout ça est fini pour moi. C'est incroyable. Le pire, c'est que ça ne dure pas depuis des mois, mais depuis des années. »

Judy Everson qui travaille à Statistiques Canada est membre de longue date de l'Association canadienne des employés professionnels. Photo : Radio-Canada/Ashley Burke/CBC

Le président de l'ACEP, Greg Phillips, a déclaré que le syndicat avait été aussi aussi transparent que ce qu'il aurait pu l'être.

« Quand il n'y a pas d'accusations criminelles, parler de détournement de fonds... ça peut tourner au cauchemar. Nous devons faire attention à ce que nous disons parce que tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire », a-t-il tempéré.

Des irrégularités remarquées dès 2017

Au début mai 2017, au moins une personne a dénoncé le Conseil exécutif national du syndicat concernant d'éventuelles irrégularités financières, a ajouté M. Phillips.

« Des preuves nous ont été apportées. Nous avons immédiatement pris des mesures pour engager les vérificateurs judiciaires pour examiner la question », s'est-il défendu.

Le syndicat a déclaré s'être rendu au Service de police d'Ottawa, mais la police n'a pas confirmé l'ouverture d'une enquête à CBC. Personne n'a été accusé en lien avec ces fonds manquants.

Le cabinet d'audit et de conseil, Deloitte s'est penché sur les dossiers financiers de l'ACEP et a découvert qu'en 2017 seulement, plus de 60 000 $ avaient été transférés du compte bancaire principal du syndicat par Internet sans aucun document à l'appui comme des reçus ou des factures.

Ce n'était que le début. Le cabinet a trouvé d'autres transferts électroniques suspects datant de huit ans.

De 2009 à 2017, entre 380 000 $ et 400 000 $ ont disparu, selon les états financiers présentés sur le site Internet de l'ACEP.

Nos membres travaillent beaucoup. Ils paient leur cotisation et ils nous font confiance pour protéger leur argent et pour savoir que 400 000 $ ont disparu - c'est leur argent - c'est vraiment décevant Greg Phillips, président de l'ACEP

Des transferts sans vérification

M. Phillips a avancé que si l'argent manquant était passé inaperçu depuis si longtemps c'était peut-être parce que les transferts électroniques étaient sporadiques. Les montants variaient, mais étaient généralement en deçà des quatre chiffres.

Contrairement aux chèques, les transferts de fonds par Internet ne nécessitaient pas d'autres vérifications à l'époque.

Les salaires, les heures supplémentaires et les indemnités de départ des employés étaient payés par versements électroniques.

« Aucun contrôle n'était mis en place », a reconnu M. Philipps. « Clairement, ce ne sont pas tous les paiements qui ont été vérifiés. »

Le président de l'ACEP a assuré que le syndicat avait depuis mis en place de nouvelles politiques, et les transferts électroniques nécessitaient maintenant l'approbation de deux dirigeants qui doivent utiliser des porte-clés spéciaux pour générer un mot de passe qui expire en quelques secondes.

Coût « excessif » de l'enquête

Trouver la base du problème a été coûteux pour le syndicat.

Il a dépensé « une quantité phénoménale d'argent » pour enquêter sur l'argent manquant, a admis M. Phillips. Entre Deloitte, les avocats et les membres du comité exécutif national de l'ACEP, jusqu'à 200 000 $ ont été dépensés.

Jusqu'à présent, le syndicat n'a pu récupérer que 25 000 $ sur la totalité du montant qui manquait par le biais de sa compagnie d'assurance, de sorte que les pertes pourraient avoisiner les 600 000 $.

C'est une situation terrible, on ne peut pas minimiser les faits Greg Phillips, président de l'ACEP

Déception des membres

Un employé de Santé Canada, Rakesh Manhas, membre de l'ACEP depuis près de 10 ans, s'est dit déçu.

« Je ne suis vraiment pas content que mes cotisations soient siphonnées comme ça », a-t-il réagi.

Rakesh Manhas, membre de l'ACEP depuis près de 10 ans, s'est dit déçu. Photo : Radio-Canada/Ashley Burke/CBC

M. Manhas qui fait partie des nombreux membres du syndicat croit que les membres auraient dû être mieux informés.

Mentionné dans les documents budgétaires

Les membres ont reçu par courriel des liens vers les états financiers de l'ACEP et ont approuvé les documents lors d'une réunion budgétaire en novembre 2017, mais ce n'est qu'à la dernière page d'un rapport qui en comptait 20 que l'argent manquant était mentionné.

Le directeur du syndicat a maintenu que l'ACEP a été transparente. Selon lui, la vérification judiciaire a été finalisée en janvier seulement.

Mais M. Manhas ne voit pas les choses d'un même oeil.

« Qui regarde la 20e page des documents financiers? », a-t-il demandé. « Ça devrait être indiqué sur la page d'accueil du site [...] pour que tout le monde puisse le voir. »

Selon le site du syndicat, l'ACEP représente 13 000 économistes, analystes de politiques, chercheurs, statisticiens, traducteurs, interprètes et terminologues – pour n’en nommer que quelques-uns.