Le mois dernier, la juge Tracey Lord rendait son verdict et déclarait Guido Amsel, âgé de 52 ans, coupable de quatre tentatives de meurtre, deux concernant son ex-femme, Iris Amsel, et deux autres concernant les avocats Maria Mitousis et George Orle.

Mais alors que l’audience qui doit déterminer la peine de Guido Amsel n’a pas encore eu lieu, ce dernier a procédé au renvoi de son avocat, Saheel Zaman.

Devant la cour, mercredi, M. Amsel a expliqué que les preuves contre lui avaient été « implantées » et fabriquées.

Il a également expliqué qu’il éprouvait des difficultés à trouver un nouvel avocat, en raison selon lui, d’un « énorme conflit d’intérêts ». De nombreux avocats à Winnipeg, a-t-il dit, connaissaient Maria Mitousis, très gravement blessée lors de l’explosion d’un colis piégé en 2015.

Un appel de la condamnation?

Guido Amsel a expliqué qu’il cherchait un avocat hors de la province et a aussi laissé entendre qu’il entendait faire appel de sa condamnation.

La juge Tracey Lord a accordé quelques semaines à M. Amsel pour qu’il trouve un nouvel avocat, mais a expliqué que « cette possibilité [n’était pas] illimitée ».

Elle a également rappelé qu’il fallait attendre que sa condamnation soit prononcée avant d’engager une procédure d’appel.

En 2006 déjà, alors qu’il attendait son procès, Guido Amsel avait renvoyé son avocat de l'époque, Martin Glazer.

Avec des informations de La Presse canadienne