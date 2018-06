L’Association des ateliers de réparations des automobiles (ARA) prétend que l’industrie ne peut pas supporter la hausse du rabais d’ICBC de 11 à 25 % et que la mesure a été mise en oeuvre sans lui demander son avis.

« Cela signifie que des marges de profits pour des centaines d’entreprises indépendantes vont être en dessous de 5 % et atteindre zéro dans certains cas », affirme le président de l’ARA, Ken McCormack.

Il ajoute que les postes d’apprenti nécessaires pour assurer l’avenir de l’industrie seront les premiers à être éliminés.

ICBC tente de réduire ses coûts et fait face à des pertes énormes depuis plus d’un an.

En plus de l’augmentation du rabais, le président de l’ARA dit que l’exigence que les ateliers utilisent les parebrises les moins chers pourrait prolonger le temps des réparations.

Kelly Fleming, propriétaire de l’atelier Sun Creek Auto Glass à Surrey, affirme que les changements ont changé ses prévisions financières. Il comptait acheter deux nouveaux camions pour l’atelier, une nouvelle voiture pour sa femme et une plus grande maison, mais maintenant ses plans sont ruinés.

« Je vous assure maintenant que je suis vraiment désemparé. J'en perds le sommeil, dit-il. Je ne sais pas qui je vais renvoyer ou ce que je vais devoir faire, mais je vous assure que c’est assez sérieux. »

Dans un communiqué, ICBC déclare que les changements réduiront ses coûts et « s'alignent mieux avec les meilleures pratiques ».

« Ces changements à la réparation de parebrises sont attendus depuis longtemps, dit le communiqué. Ils signifient qu’ICBC ne paiera plus en trop pour le remplacement des vitres ».

L’assureur affirme que ses paiements pour la réparation et le remplacement des vitres ont augmenté de 140 % au cours de la dernière décennie. Le coût total a atteint 96 millions de dollars en 2017 en partie à cause de l’augmentation du nombre de réclamations et du coût de ses réclamations.

Selon ICBC, la plainte que les automobilistes attendront plus longtemps sans leurs véhicules n’a aucun mérite.