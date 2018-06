Les bureaux de scrutin sont ouverts de 9 h à 21 h, sauf dans les circonscriptions du nord-ouest de la province (Kenora-Rainy River et Kiiwetinoong), où ils ouvrent et ferment une heure plus tôt.

Élections Ontario a opté pour des améliorations technologiques, comme les registres du scrutin électroniques et les tabulatrices de vote.

Ces changements devraient accélérer le processus pour les électeurs au bureau de scrutin et permettre de connaître les résultats plus rapidement en soirée.

Les tabulatrices de vote sont une des améliorations technologiques qui devraient accélérer le processus. Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Le nombre de circonscriptions est passé de 107 à 124, en raison de la refonte de la carte électorale. Pour former un gouvernement majoritaire, un parti doit faire élire au moins 63 députés.

La première ministre sortante, la libérale Kathleen Wynne, a reconnu dimanche que son parti ne serait pas reporté au pouvoir.

Près de 769 000 personnes ont participé au vote par anticipation, une hausse de 20 % par rapport aux élections générales de 2014.

La chef néo-démocrate Andrea Horwath a déjà voté.

Les chefs du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford, du Parti libéral, Kathleen Wynne, et du Parti vert, Mike Schreiner, le feront peu de temps après l'ouverture des bureaux de scrutin.