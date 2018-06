Le candidat a été investi mercredi soir à l’Érudit café où une trentaine de partisans étaient réunis. Il était le seul candidat à s’être présenté.

Pierre Dostie a travaillé comme cadre au Centre de santé et de services sociaux de Jonquière.

Il a plusieurs priorités pour sa circonscription.

« On a vraiment beaucoup de dossiers nationaux qui ont des répercussions dans le secteur ici, si on pense par exemple à la revendication du 15 $ de l’heure comme salaire minimum. Le dossier de la transition écologique va être aussi important. On sait qu’il y a des projets qui s’en viennent, GNL Québec, qui n’est pas nécessairement la meilleure option. Et on va aussi travailler à défendre la promotion d’une ville habitée où on lutte contre l’étalement urbain », explique le candidat.

C’est la troisième fois que Pierre Dostie se présente pour le parti.

Il estime que Québec solidaire est un vote pour le changement.

« Dans les différents sondages qu’on a vus ces derniers mois, la perception que les gens ont du changement, c’est vis-à-vis la CAQ, mais le deuxième parti pour refléter ce changement, c’est Québec solidaire », ajoute-t-il.

Dans la région, plus de 500 personnes sont membres de Québec solidaire