Lorsque la GRC du Manitoba a lancé au début du mois un appel au public pour récupérer les armes et munitions dont les propriétaires souhaitaient se débarrasser, elle ne s’attendait certainement pas à être confrontée à cette ancienne bombe militaire, entreposée dans un sous-sol depuis plus de 25 ans.

Les démineurs qui se sont rendus sur les lieux ont pu déterminer que la bombe n’était pas opérationnelle, ce qui a conduit à son enlèvement.

« Ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours, c’est certain », a déclaré la porte-parole de la GRC , Tara Seel, sans pouvoir préciser depuis combien de temps exactement la personne avait conservé l’engin explosif, ni même pourquoi.

Depuis plus de 25 ans, une bombe militaire était entreposée dans le sous-sol d'un habitant de Portage-la-Prairie. Photo : Compte Twitter de la GRC du Manitoba

Pour la porte-parole, cette situation insolite rappelle l’importance de l’opération d’amnistie afin d’assurer la sécurité de la population.

Les Manitobains qui souhaitent se défaire au cours du mois de juin d’armes à feu ou de munitions, même obtenues illégalement, doivent appeler les numéros non urgents des services de police pour convenir des modalités.

Qu’est-ce que le programme d’amnistie?

Tout au long du mois de juin, la GRC du Manitoba, de concert avec tous les autres services de police provinciaux, participe à un programme d’amnistie sur les armes à feu.

Ceci signifie que les Manitobains pourront remettre volontairement les armes à feu et les munitions dont ils ne veulent plus, documentées ou non, sans faire l’objet d’accusations.

L’amnistie ne s’applique pas si les armes en question ont été utilisées pour perpétrer un crime.