Un texte de Claudiane Samson

La population des aînés du territoire a pratiquement doublé, augmentant de 90,4 %, en 10 ans pour s'établir à 4784 personnes de 65 ans et plus en décembre 2017.

Ce nombre représente 12,4 % de la population générale qui en comparaison a augmenté pour la même période de 18 %, selon le Bureau des statistiques du Yukon.

Le gouvernement territorial cherche à ajuster son offre de services et lance donc un processus de consultations publiques qui s'échelonnera sur les six prochains mois.

Dans ses remarques, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Pauline Frost, a fait rire l'audience en affirmant qu'il ne fallait pas systématiquement se retrouver au centre de soins de longue durée Whistle Bend dont l'ouverture est prévue cet automne.

La ministre de la Santé et des Services sociaux affirme vouloir soutenir les aînés qui désirent rester plus longtemps à la maison. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

« Au bout de ces consultations, nous voulons pouvoir offrir les bons programmes et les bons établissements. Nous voulons avoir une approche à long terme pour nous assurer d'être prêts pour la population vieillissante de 2030. [...] C'est la première fois que tous ces aînés se regroupent pour nous donner leurs idées. »

D'un revenu minimum garanti à un guichet unique de services aux aînés, les participants ne manquaient pas d'idées. La salle était même trop petite pour accueillir tous ceux qui souhaitaient y participer.