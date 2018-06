Le texte d’Édith Drouin d’après les informations de Denis Leduc

Dans son nouveau cadre réglementaire, le gouvernement propose un encadrement plus strict des activités d'exploration, de production et de stockage des hydrocarbures en milieu hydrique, en plus d'accorder aux MRC le droit de délimiter les territoires incompatibles avec les activités pétrolières et gazières.

La règlementation ne répond toutefois pas à la demande de près de 300 municipalités d'interdire tout projet pétrolier ou gazier dans un périmètre de deux kilomètres des sources d’eau potable. Québec a plutôt statué sur une distance d'un kilomètre.

Le maire de Ristigouche Sud-Est, François Boulay, se dit peu emballé par l'annonce de Québec.

Ça va prendre un peu d’analyse. On va prendre le temps de bien digérer ce que le ministre Moreau a annoncé aujourd’hui, mais je ne suis pas nécessairement emballé. François Boulay, maire de Ristigouche Sud-Est

Si le maire de Rimouski voit une amélioration dans le nouveau cadre réglementaire, il dit aussi maintenir de sérieuses préoccupations.

Ses inquiétudes concernent surtout la protection des puits en profondeur qui alimentent la ville de Rimouski. Il explique que, selon les experts qu’il a consultés, un forage à 10 kilomètres en amont de ces puits pourrait contaminer l’approvisionnement en eau de la ville.

Ma grande préoccupation, c’est que, selon moi, ce qui est proposé ne protège pas bien les approvisionnements en eau potable de la ville de Rimouski. Marc Parent, maire de Rimouski

Il précise que la ville de Rimouski ne possède qu’une seule source d’eau potable qui se situe à l’extérieur de son périmètre urbain.

Fin possible du projet Haldimand

Le nouveau cadre réglementaire sonne la fin du projet Haldimand, selon le ministre Pierre Moreau et le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Test de production au puits Haldimand no 4, à Gaspé (Archives) Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Le maire voit plusieurs avancées positives dans la nouvelle réglementation, comme un cadre légal plus clair, des canaux de communication avec les ministères concernés et la tenue systématique de consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) lors de projet d’exploitation.

L’ensemble des projets sur le territoire de la MRC de la Côte de Gaspé, celui de Haldimand, pour nous, il est terminé et, sur les autres dossiers, on a maintenant un cadre légal qui est beaucoup plus clair. Daniel Côté, maire de Gaspé

À l’inverse, les projets d'exploration hydrocarbures Galt et Bourque sont conformes à la nouvelle réglementation, selon le ministre Moreau. Il pourrait même y avoir à ces endroits de la fracturation hydraulique si elle est faite à au moins un kilomètre de la surface.

L’industrie pétrolière et des environnementalistes insatisfaits

Parlant au nom de l’industrie pétrolière du Québec, le porte-parole de la compagnie Questerre, Éric Tétrault, affirme que la réglementation proposée va à l’encontre de la science et du développement économique. Il s’agit, selon lui, d’une manœuvre électorale pour éviter que la question ne soit débattue lors des élections.

Non seulement ça menace les projets gaziers, mais c’est une très mauvaise nouvelle pour l’économie du Québec si le gouvernement choisissait de ne pas entendre raison. Éric Tétrault, porte-parole de la compagnie Questerre

Il indique que l’industrie pétrolière profitera des 45 jours de consultation annoncés par Québec sur la réglementation pour faire valoir son point de vue.

De son côté, le regroupement vigilance hydrocarbures Québec se dit aussi déçu des projets de la réglementation. L'organisme déplore que ces règlements n'interdisent pas la fracturation et la stimulation à l'acide des puits de forage du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Le regroupement souhaite que Québec cesse le développement de la filière des hydrocarbures au Québec. L’organisation le considère incompatible avec les engagements du gouvernement en matière de climat.