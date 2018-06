Marie-Claude Camirand et Nicole Philippe solliciteront l’appui des membres lors de l’assemblée d’investiture du parti dans la circonscription le 16 juin.

La période de mise en candidature se terminait officiellement mercredi à 17 h.

Marie-Claude Camirand a été conseillère municipale du district Chavigny à la Ville de Trois-Rivières de 2009 à 2017, alors que Nicole Philippe a travaillé de nombreuses années à la Direction de la protection de la jeunesse.

Le portrait se précise de plus en plus dans la circonscription de Trois-Rivières. En lice figurent le député libéral sortant, Jean-Denis Girard, le candidat caquiste Jean Boulet, ainsi que Valérie Delage de Québec Solidaire et Adis Simidzija du Parti vert.